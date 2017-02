Kultur Hahnbach

13.02.2017

6

0 13.02.2017

Das Mundwerk, also sein verbales Maschinengewehr, hat er immer dabei. Und für eine breite (Themen-) Streuung gibt es die Schrotflinte. Bis an die Kabarett-Zähne bewaffnet betrat Django Asül die ACC-Bühne und verschoss seine "Letzte Patrone". Daneben ging nichts.

Richtige Kracher selten

Zitate Zum Bierkrügerl am Tresen: "Da befindet sich Tee mit Honig drin. Vom Bruckmüller."



Manche Damen wollen ihn als Bodyguard einstellen. Django über Django: "Wenn ich mir deinen Body so anschau', hast da eh scho an ästhetischen Schutzmechanismus eingebaut."



Zum Thema Europa: "Europa ist kein Kontinent - Europa ist inkontinent."



Über einen griechischen Gott: "Poseidon machte eine klassische Ausbildung beim Wasserwirtschaftsamt und endete tragisch beim Griechen am Eck."

Von Tatiana SichelstielAmberg. Seine natürlich nur sinnbildlichen Zielscheiben wählte der Niederbayer zu Beginn bewusst aus der lokalen Ecke. Mit einem erstaunlichen Geschichtswissen über Amberg und die Umgebung versenkte er beim Publikum gleich die ersten Treffer. Kleine Schmeicheleien kamen ebenfalls gut an. Wer braucht beispielsweise schon eine Elbphilharmonie? Er hätte da Hamburgs Ex-Bürgermeister Ole von Beust in Sachen Konzertsaal das Kongresszentrum empfohlen. "Wennst wirklich an g'scheit'n Konzertsaal seh'n mogst, kommst nach Amberg."Klar, dass Django Asül danach die Themen weiter streute. An allzu großer Reichweite war ihm jedoch nicht gelegen. Der Kabarettist nahm lieber sein Leben in Hengersberg, seiner niederbayerischen Heimat, ausgiebig ins Visier. Seine Stammtisch-Anekdoten über Kumpel Hans, dessen Neffe oder den Spezl seines Vaters sorgten für Lacher, ebenso Überlegungen in puncto Bürgerwehr oder zum Kriegs- und Veteranenverein. Schließlich will man ja sinnvoll tätig sein.Aber seine Schrotflinten-Patrone traf nicht so ins Schwarze. Amüsant war seine Schussübung allemal, richtige Kracher aber waren selten. Vielleicht lag es am roten Faden, pardon, an der Zündschnur, dem der Zuschauer im ACC ziemlich genau folgen musste. Bis die nächste Ladung ihr Ziel fand, mussten die Amberger eine Reihe von Überlegungen im Visier behalten, die Django Asül wie ein niederbayerisches Schnellfeuergewehr präsentierte. Dabei wäre weniger Sprechtempo treffender gewesen.Die Themenwahl an sich war jedoch sehr gelungen. Weit- oder gar Fehlschüsse in Richtung des aktuellen Politikgeschehen gab es nicht. Das wahre Leben mit einer lustigen und kaum politischen Prise Europa stand auf der Abschussliste. Wenn schon Weltgeschehen, dann doch lieber vom Hengersberger Stammtisch aus anvisiert. Das Publikum war damit hörbar zufrieden, auch weil sich Asül sehr nah an seine Zuschauer heranwagte und sie aufs Korn nahm.Warum jedoch sein Programm "Letzte Patrone" hieß, blieb etwas im Pulvernebel verborgen. Für Django Asül war die Sache klar. "Ich hab' jetzt zwei Stunden gred. Für mich erschließt sich's". Volltreffer!