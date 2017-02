Kultur Hahnbach

"Das wird der größte Faschingszug aller Zeiten!", so freut sich schon jetzt Organisator Franz Erras über die Zahl von bereits 53 angemeldeten Gruppen. "Ein dreifaches Hahnbach helau" heißt es dann wieder beim Gaudiwurm am kommenden Sonntag vor allem entlang der Hauptstraße, die gegen 13 Uhr von der Polizei Sulzbach-Rosenberg und der Feuerwehr Hahnbach für den Verkehr gesperrt wird. Im Anschluss wird in den Gaststätten und auf der Straße weitergefeiert.

Fußgruppen und Wagen

Cabrio und Traktoren

Den Zug eröffnet wieder der Kulturausschuss mit seinem Begleitschutz. Fantasievolle Speckshofer Regenbögen werden ihnen folgen und ein Fußvolk aus der Zauberhöhle verteilt danach sicher Flüssiges und Festes. Bayrische Farben und die Hahnbacher Mädchengruppe gehen vor der Musikkapelle Ursensollen, die im Ortskern aufspielen wird. Fußgruppen mit Frauenpower und "HATRA" folgt die Feuerwehr Hahnbach. Mit "unserer ist 20 Meter lang", hat der Katholische Burschenverein Hahnbach seinen großen Wagen mit Musik angemeldet. Die Fußgruppe von der "Mari" folgt und die Feuerwehr Kötzersricht mit einem Handwagen. Es schließen sich die Marktbläser an.Die Dorfgemeinschaft Mimbach-Mausberg wird den Ochsenschlag überwinden und mit einer Fußgruppe und einem Handwagen aufmarschieren. Der Freitagsstammtisch und der Kapuzinerclub sind ebenfalls wieder dabei, wie auch der Hahnbacher Sportheimstammtisch. Ein großer Wagen kutschiert den KC Amberg durch den Markt und die Fußgruppe aus dem Schalkenthanerweg folgt ihnen. Die Frauen-Union und der Frauenbund sind ebenfalls dabei, wie auch schon seit Jahren die Kirwaleit aus Holnstein mit ihrem großen Wagen und Musik. Wuselige Küken werden sich dann im Zug mit ihrem Bollerwagen amüsieren und die Wawersigler mit ihren Kleingeräten sind sicher ein echter Hingucker.Auch auf eine "IG W.A.S.D.T.R.-Gruppe" von sechs Personen darf man gespannt sein. Die Landjugend aus Adlholz zeigt sich mit einem großen Wagen. Eine Augenweide sind die "A-Mädels" der DJK Ammerthal und die Wasserwachtler von Hahnbach. Die Eltern-Kind-Gruppe und die Poppenrichter Mädels bilden Fußgruppen und ein "Streichelzoo" aus Poppenricht kommt mit 30 Kuscheltieren. Aus Hahnbach sind auch der Fischerei- und Sportverein sowie die "Zammagwürfelten" mit 15 Personen mit von der Partie. Die Jugend aus Iber zeigt sich, ebenso die Kirwagemeinschaft Großenfalz. Die feschen Kirwamoidln aus Sunzendorf werden wohl zu zehnt den Hahnbacher Burschen den Kopf verdrehen, dicht gefolgt von den Mitgliedern der KLJB aus Süß.Jungzüchter fahren einen großen Wagen mit Stimmungsmusik auf und "die flotten Motten" flattern ihnen hinterher. "Hütte Höfling" heißt eine weitere Gruppe und der Reit- und Fahrverein Hahnbach beteiligt sich ebenso am Gaudiwurm wie die Knappnesia aus Sulzbach-Rosenberg mit einem Cabrio, zwei Traktoren mit einem Hänger und circa 40 närrischen Personen. "Multi-Kulti" wird es ebenfalls wieder geben und die Volleyball-Damen vom ASV Schwend trainieren offensichtlich nicht nur in ihrer Halle. Die "Sexy Boys" zeigen sich noch und auch die Hahnbacher Volleyballerinnen. "Illschwanger Kranzlträger" nennt sich die 52. Gruppe mit einem Bollerwagen und die Feuerwehr Kainsricht-Gebenbach beschließt voraussichtlich mit einem großen Wagen mit Musik den bislang längsten Faschingszug in Hahnbach.Toiletten stehen im Rathaus, der Fischerhütte und beim Amberger Tor zur Verfügung. Das von den Hahnbacher Wirten und Geschäftsleuten spendierte Wurfmaterial wird am Sonntag von 13.15 bis 13.45 Uhr im Rathaus ausgegeben und dann steht ab 14 Uhr Hahnbach knietief im Faschingsfieber.