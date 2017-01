Kultur Hahnbach

24.01.2017

0 24.01.2017

(mma) Unter einem wunderschönen romantischen Himmel in den Marktfarben herrschte beim Gemeindeball beste Stimmung zur Musik der vierköpfigen Band Saigattn aus dem Hirschbachtal. Dazu kamen bravouröse Auftritte der Knappnesia Sulzbach-Rosenberg und der Sexy Boys der Hahnbacher Burschen.

Saison eröffnet

Vielfältige Fürsorge

Zwei Oscars

Der Vorsitzende des Hahnbacher Kulturausschusses, Martin Wild, und Bürgermeister Bernhard Lindner begrüßten zur Eröffnung der Faschingssaison die Narren und wünschten allen einen perfekten Ballabend. Liebreizend wie einst Kaiser Franz und seine Sissi erschien das Prinzenpaar der Knappnesia, Romina I. und Bastian I., mit Elferrat und Hofstaat. Präsident Christian Kellner führte souverän durch die aufwendige Show, die mit dem flotten Gardetanz begann.Grußworten in Reimform des Prinzenpaares folgte die Auszeichnung von Erich Kelsch mit dem Faschingsorden für sein nimmermüdes Engagement im HKA und die vielfältige Fürsorge in der Gemeinde.Der in sechsmonatigen Proben erarbeitete Showtanz faszinierte mit Choreographien zu Oscar-prämierten Filmmelodien.Man bekam gleich ein Saturday Night Fever, war im Moulin Rouge, tanzte Step Up und träumte auf der Titanic. Vor allem Kostüme und die Präsentation von "König der Löwen" versetzten alle nach Afrika und alles war "Hakuna Matata", sorgenlos.Dirty Dancing und Fame rundeten schwungvoll vor zwei überdimensionalen Oscars die Performance ab. Erst nach einer lautstark erklatschten Zugabe durften die Sulzbach-Rosenberger gehen.Zweiter Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Hahnbacher Sexy Boys, verkleidet als flotte Girls, mit heißen Rhythmen und wilden Hüftschwüngen. Wieder hatte Gabi Ertl ihre Burschen, Tobias Christau, Christian Seiffert und Michael Rösch, bestens trainiert, wofür sie viel Applaus ernteten, der natürlich eine Zugabe ermöglichte.