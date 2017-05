Kultur Hahnbach

Stehende Ovationen und Komplimente von allen Seiten gab es für die Hahnbacher Marktbläser am Ende des Jahreskonzerts. Mit ihrer Vorstellung setzten die Musiker unter der Gesamtleitung von Benno Englhart ein Ausrufezeichen im kulturellen Leben der Marktgemeinde.

(ibj) Kompetent und unterhaltsam führte Ortspfarrer Christian Schulz mit seiner Moderation zu den Musikstücke hin, ergänzt durch eine digitale Präsentation von Matthias Siegert-Strobl und seinem Bruder Alexander.Mit der Intrada Apertum aus der Feder von Thiemo Kraas gelang dem Orchester in der voll besetzten Josef-Graf-Halle ein fulminanter Einstieg in den zweieinhalbstündigen Abend. "Kennen Sie Franz von Suppé?" - diese Frage war titelgebend für das große Potpourri, arrangiert von Norbert Studnitzky. Spätestens bei der "schönen Galathe", der Titelmelodie zur Fernsehserie Kir Royal oder der Ouvertüre zur Operette "Leichte Kavallerie" erkannte man den Komponisten. Auch bei den "La Traviata Highlights" erklangen bekannte Töne aus der gleichnamigen Oper."Steigen Sie ein in den Starlight Express und lehnen Sie sich zurück", lautete die Einladung der Marktbläser an ihr Publikum, bevor sie Höhepunkte des Erfolgsmusicals von Andrew Lloyd Webber vortrugen. Lena Schmalzl (Trompete) und Andrea Fenk (Saxofon) glänzten dabei ohne erkennbares Lampenfieber als Solistinnen. Naturverbundenheit demonstrierte der Posaunen-Walzer "Gruß aus den Bergen" mit Stefan Wittmann an der Solo-Posaune und löste bei Pfarrer Schulz Sehnsuchtsgefühle nach seiner alten Heimat in den Bergen aus. Einen besonders klangvollen Abschluss der ersten Konzerthälfte bildete der Marsch "Die Sonne geht auf".Nach der Pause gehörte die Bühne dem NachwuXorchester unter Leitung von Stefanie Daubenmerkl. Mit der Ouvertüre Break-Up von Thomas Asanger eroberten die Jungmusiker die Sympathien des Publikums. Eindrucksvoll intonierten sie "Disneys Film Favorites", ein Arrangement von Johnnie Vinson. Mit viel Witz stellten die Nachwux-Moderatoren Sebastian Dorfner und Anne Winter die Stücke vor. Für die lautstark geforderte Zugabe packten die Buben und Mädchen ihre Sportklamotten und Boxhandschuhe aus, bevor sie mit "Eye of the Tiger" in den Blasmusik-Ring stiegen.Mit Blues und Swing-Jazz meldete sich das große Orchester schwungvoll zurück. Leopold Schmalzl stellte als Solist mit der Tuba beim "Marching Blues", komponiert von Hayato Hirose, sein Können unter Beweis. Bei "Golden Swing Time", arrangiert von Steve McMillan, erkannten die Zuhörer Titel wie "Hello Dolly" oder "Mackie Messer" wieder. Nach dem internationalen Repertoire brachte die Polka "Ein halbes Jahrhundert" die Anwesenden wieder zurück zur traditionellen Blasmusik.Mit dem schwungvollen Marsch "Gruß an Böhmen", der den offiziellen Programmabschluss bildete, zeigten die Musiker die ganze Bandbreite ihres Könnens, bevor sie vom Publikum mit überwältigendem Beifall zur Zugabe aufgefordert wurden. Vorsitzender Matthias Fenk stellte hier fest, dass es, entgegen herkömmlicher Meinung, an diesem Abend von besonderer Bedeutung sei, "wenn in China ein Radl umfällt". Grund dafür war die Chinesin Jiewen Gu, die mit ihrem Fahrrad einige Runden in der Halle drehte, um dann mit den Musikern "The Happy Cyclist", ein Stück für Fahrradklingel und Blasorchester, zum Besten zu geben. Der Deutschmeister-Regimentsmarsch beendete den Abend.