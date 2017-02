Kultur Hahnbach

09.02.2017

3

0 09.02.2017

(mma) "Der Herr ist mein Hirte" - so lautete das Thema der ersten ökumenischen Mini-Kirche dieses Jahres im Andreas-Raselius-Haus. Über 30 Teilnehmer beteten und sangen nach dem Glockengeläut fröhlich vom Geführt- und Behütetsein durch Gott.

Unterstützt durch Gebärden, eröffnete das Lied "Wir klatschen mit den Händen" die gute halbe Stunde. Als Antwort auf das Psalmgebet dankte man Gott, dem guten Hirten, mit "Du bist immer für uns da". Dann hieß es: "Augen zu!" Rita Weiß und Sabine Reiser legten in die geöffneten Hände der Kinder jeweils einen Watteball, den diese zuerst erspüren und dann natürlich auch knuddeln und genau ansehen durften. "Wie Wolle fühlt sich das an", versicherte eines der Vorschulkinder.Die Erlebnisse eines weißen und eines schwarzen Schafes trugen Janica und Linnea gekonnt vor. Sie erzählten aus ihrem gut behüteten Leben als Schafe, von grünen Weiden, Wasserquellen und Geborgenheit. Selbst in einer dunklen Schlucht habe sie ihr Hirte bestens behütet und geschützt, versicherten sie. Parallel zu der Geschichte entstand am Boden eine Landschaft mit Tüchern, Wasser und einer finsteren Schlucht, mit Schafen und einem Hirten.Ein gemeinsames Lied nach Psalm 23 erinnerte an den Hirten und König David, der es vor 3000 Jahren geschrieben hatte. Auch die Eltern seien wie gute Hirten, erklärte Gemeindereferentin Rita Weiß, aber noch viel mehr sei dies Gott. Sie übertrug den Psalm 23 auf die heutige Zeit, und alle hörten gespannt zu.Drei Schulkinder und eine Mutter trugen Fürbitten vor. "Du bist unser guter Hirte" war der Antwortvers der kleinen Gemeinde. Das gemeinsame Vaterunser, der Segen und das Schlusslied "Herr, wir bitten, komm und segne uns" beendeten die Mini-Kirche. Als Andenken durften die Kinder ein Bild von einem guten Hirten mit nach Hause nehmen.