Geistliche Musik zur Passionszeit boten unter der Gesamtleitung von Andreas Hubmann der Gemischte Chor Hahnbach, die Hahnbacher Sänger und Christof Weiß. Pfarrer Christian Schulz vertiefte die Instrumentalstücke und Chorsätze mit theologischen Gedanken.

Viel von Bach

Österlicher Abschluss

(mma) Christof Weiß eröffnete das Konzert in sicherer und einfühlsamer Manier mit "Jesu, meine Freude" von Johann Sebastian Bach. Der Organist, Komponist und Physiker gab ein weiteres Choralvorspiel von Bach. "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" erklang eindringlich wie ein flehendes Gebet.Im perfekten harmonischen Geigenspiel mit Andreas Hubmann hörte man Weiß bei der Sonate in h-Moll und der Suite in g-Moll, beide von Georg Philipp Telemann. Jubelnde Freiheit und hingebungsvolle, glaubenssichere und tragfähige Liebe vermeinte man bei der Sonate zu verspüren. Die Suite dagegen beeindruckte durch harmonische und sensibel wechselnde Tempi.Mit dem Gemischten Chor sich abwechselnd brillierte Weiß mit Kompositionen und Improvisationen wiederum von und zu Bach beim "Wer nur den lieben Gott lässt walten". Sensibel begleitete er auch den Volksgesang bei "O Haupt voll Blut und Wunden", ebenfalls von Bach. Sonor, harmonisch und sicher traten die sieben Hahnbacher Sänger mit den Liedern "Auf dem Ölberg will ich gehen", "Ecce homo" und "Babylon's falling" auf.Hauptakteur der gut 90 Minuten aber war der große Gemischte Chor unter Leitung von Andreas Hubmann. Mit drei Liedern aus dem "Melodienbuch zur Engelsharfe" des Passauer Pfarrers Georg Brenner, mit Michael Schmolls "So sehr hat Gott die Welt geliebt" und den Bach-Chorälen "Wer nur den lieben Gott lässt walten" bewiesen die 19 Frauen und 6 Männer hohes Niveau. Einfühlsam, exakt, innig und mit klaren Stimmen überzeugten sie die Zuhörer am Palmsonntagabend zum Auftakt der Karwoche.Basierend auf der Exodus-Erfahrung Israels, die sich in Spirituals zur elementaren Hoffnung der geschundenen Sklaven manifestierte, zeigte der Gemischte Chor gegen Ende des Konzerts mitreißendes Temperament und Sangesfreude. "Swing low, sweet chariot", "Sanina" und das stimmgewaltige "Go down, Moses" erfüllten rhythmisch die Pfarrkirche St. Jakobus. Einen zuversichtlichen, ja österlichen Abschluss bildete das moderne "Gott ist bei uns alle Zeiten" von Pasquale Thibaud.Pfarrer Christian Schulz vertiefte die musikalischen Darbietungen mit Reflexionen zur Passion. Jesus habe von Anfang an ein Beherrschen der Welt ausgeschlagen und freiwillig in Niedrigkeit und aus Liebe zu den Menschen Hass, Tod und Kreuz auf sich genommen. Doch schließlich habe er "den Tod mit dem Gold des Lebens durchwoben" und sei der Erhöhte geworden.Stehender Applaus dankte allen Akteuren für ein berührendes Konzert, welches bestens zur Passion hinführte und zuversichtlich auf die österliche Auferstehung blicken ließ.