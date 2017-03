Kultur Hahnbach

29.03.2017

15

0 29.03.201715

Die Kreisversammlung des Sängerkreises Nordoberpfalz in Ursulapoppenricht nahm Geschäftsführer Adolf Gassner zum Anlass, um sein Bedauern über den Rückgang der Teilnehmerzahlen bei diesen Treffen zu äußern. Auffallend sei die "Zurückhaltung der jungen Chöre".

Neuwahlen Vorsitzender: Georg Ebenhöch



Geschäftsführer: Adolf Gassner



Schatzmeister: Gerhard Huber



Jugendbeauftragte: Kerstin Homberg



Kreischorleiter: Richard Waldmann



Kassenrevisoren: Andrea Kraus und Erich Fischer



Die Gruppenvorsitzenden sind ebenfalls im Vorstand.

Im Blickpunkt Die Chorjugend im Sängerkreis hat sich im Dezember 2016 neu gegründet. Mit ihrer Vorsitzenden und Jugendbeauftragten ist damit der Sängerkreis wieder vollwertiges Mitglied in der Chorjugend des Fränkischen Sängerbund (FSB).Im FSB gelten ab 2017 neue Zuschussrichtlinien. Für Aufführungen, bei denen auf Eintrittsgelder oder Spenden verzichtet wird, gibt es keine Zuschüsse.



Die Nachfolgeaktion für die Felix-Plakette an Kindergärten, "Caruso", soll von den Chören gefördert werden.



Seit heuer gehört auch der MGV Edelweiß Kürmreuth dem Sängerkreis an.



Kreischorleiter Richard Waldmann ermunterte die Sänger, sich für die Vorbereitungen zu Auftritten Zeit zu nehmen. Beim Chorleitertag wünscht er sich, besonders zum Austausch untereinander, eine bessere Beteiligung. Besonders warb Waldmann für die Teilnahme am Leistungssingen. Dies erfordere zwar ein intensives Proben und auch Durchhaltevermögen, bringe aber den Chor in seiner Qualität nach vorne.



Die einzelnen Gruppenvorsitzenden berichteten über die Aktivitäten ihrer Chöre und verwiesen dabei hauptsächlich auf Konzerte. Viele Veranstaltungen werden in Chorgemeinschaften abgehalten. Schwierig gestalte sich die Nachwuchsgewinnung, insbesondere bei Männerchören. Deren Altersdurchschnitt steige ständig.



Ehrungen für langjähriges Singen folgen in der Sängergruppe Amberg noch in einer zentralen Veranstaltung. Die Nachfolge für ihren ausgeschiedenen Gruppenchorleiter Christian Farnbauer hat Helmut Fischer übernommen. (ibj)

Ursulapoppenricht. Die Vorsitzenden der Sängergruppen Amberg, Floß, Weiden, "Max Reger" Weiden und Wiesau sowie die Chorleiter und Delegierten trafen sich zur Kreisversammlung des Sängerkreises Nordoberpfalz. Bei den Neuwahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Verfügung. Dem Treffen ging ein Empfang des Hahnbacher Bürgermeisters Bernhard Lindner voraus. Er sah die Ausrichtung als eine Ehre für die Kommune und deren Männergesangsvereine Hahnbach und Ursulapoppenricht - zwei bedeutende Faktoren im kulturellen Leben der Marktgemeinde.Mit schmissigen Liedern eröffnete der Gastgeber, der MGV Ursulapoppenricht mit Chorleiter Ludwig Wendl, in dessen Probelokal die Veranstaltung. Mit einem Einzugsgebiet von Rieden im Süden bis zum nördlichen Waldsassen und von Kastl im Westen bis zur tschechischen Grenze sind derzeit 76 Chöre mit 49 Chorleitern im Sängerkreis registriert.Kreisvorsitzender Georg Ebenhöch berichtete vom vergangenen Jahr. Mit der Resonanz bei den regelmäßigen Veranstaltungen war er zufrieden. Die Einbindung der Oberpfalz in den Fränkischen Sängerbund (FSB) sei durch das neue Logo mit den vier gleichberechtigten Regierungsbezirken auch nach außen sichtbar. Das Kreiskonzert bezeichnete Ebenhöch als den Abschiedsauftritt für den Gruppenchorleiter der Sängergruppe Wiesau, Sepp Härtl. Das nächste Kreiskonzert findet in der Sängergruppe Weiden statt. Beim Nordgautag-Konzert des Oberpfälzer Kulturbundes in Neumarkt wurde der Sängerkreis vom Kammerchor Weiden repräsentiert. Der gemischte Chor Grafenwöhr, der MGV Waldsassen und die Chorgemeinschaft Kemnath/Immenreuth vertraten ihn beim Tag der Laienmusik des Landesverbandes Singen und Musizieren in Bayern auf der Landesgartenschau in Bayreuth. Mit sehr gutem Erfolg hat der MGV Pleystein am Leistungssingen teilgenommen. Beim Chortag in Ursulapoppenricht dozierte auf Wunsch der Sängergruppe Amberg erneut Karl-Heinz Malzer.