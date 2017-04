25 Jahre bei den Freien Wählern

Politik Hahnbach

03.04.2017

03.04.2017

Seit 1992, mit einer kurzen Unterbrechung, ist Hans Koch Mitglied des Marktgemeinderates in Hahnbach. Das war bei einer Vorstandssitzung der Freien Wähler Anlass, ihren 2. Vorsitzenden zu ehren. Fraktionssprecher Werner Wendl und Vorsitzender Markus Schinhammer dankten Koch für seine langjährige Arbeit im Gemeinderat und seinen unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Trinkwasserversorgung auf dem Süßer Berg.

Die Sanierung des ehemaligen Scharf-Anwesens war auch Gesprächsthema. Man bedauerte, dass keine Wohnungen in diesem Gebäude untergebracht werden können. Die geplante Bücherei sei eine akzeptable Lösung. Mit der Erschließung zweier Baugebiete in Ursulapoppenricht und Hahnbach werde es auch weiterhin Zuzüge in die Gemeinde geben. Grundstücke nur mit Bauzwang war von Anfang an die Forderung der Freien Wähler, so Wendl. Der Bau einer Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Laubberg war oft Gesprächsthema im Gemeinderat und in der Bevölkerung. "Wir wünschen, dass die Bewohner des Umlandes von Geruchsbelästigungen verschont bleiben", so Karl Stiegler. Abschließend bestimmte man Anfang Oktober als Termin zur Hauptversammlung mit Neuwahlen.