14.02.2017

Florian Gebhard bleibt Vorsitzender beim CSU-Ortsverband Iber. Neben den Neuwahlen stand die Ehrung langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt bei der Jahreshauptversammlung im Jugendheim.

Jugend die Zukunft

Bis Ende 2018

Iber. Gebhard berichtete von der Teilnahme an den Veranstaltungen des Kreis- und des Ortshauptverbands. 21 Mitglieder seien derzeit registriert. Im Marktgemeinderat ist der Ortsverband mit einem Mitglied vertreten.Die Kasse wird vom Ortshauptverband geführt. Dessen Vorsitzender Georg Götz gab einen Überblick über die finanzielle Lage. Er zeigte sich erfreut über das Interesse der Jüngeren an der Politik. "Die Zukunft muss in der Jugend gesucht werden", sagte er. Viele Projekte seien in der Gemeinde optimal umgesetzt worden und trügen die Handschrift der CSU.Stellvertretender Kreisvorsitzender Patrick Fröhlich warb um einen gemeinsamen Einsatz im anstehenden Bundestagswahlkampf. Auch in den kleinen Ortsverbänden müsse alles daran gesetzt werden, um die jetzige Politik fortführen zu können. Zu Bundeskanzlerin Angela Merkel gebe es keine Alternative, stellte er klar.Bürgermeister Bernhard Lindner informierte über Aktuelles aus der Gemeindepolitik. Der Schwerpunkt liege auf der Fertigstellung der Abwasserversorgung für den gesamten Gemeindebereich, die bis Ende 2018 erwartet werde. Das Anliegen der Ortschaft Iber, nämlich eine leistungsfähige Wegeanbindung in Richtung Westen, könne nur zusammen mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg gelöst werden, sagte das Gemeindeoberhaupt. Deshalb seien die Lösungsmöglichkeiten seitens der Marktgemeinde begrenzt.Im Frühjahr soll für die Dorfbewohner eine Informationsveranstaltung über Erbschaften und Steuern abgehalten werden.VorstandVorsitzender: Florian Gebhard Stellvertreter: Thomas Hubmann, Erich Schober und Jürgen WernerSchriftführer: Jürgen WeißBeisitzer: Josef Hubmann, Alexander Schober, Reinhard Schober und Otto WeißDelegierte zur Kreisvertreterversammlung: Florian Gebhard und Reinhard SchoberEhrungen50 Jahre Mitgliedschaft: Georg Bäumler45 Jahre: Andreas Wendl30 Jahre: Martin Gebhard und Josef Hubmann