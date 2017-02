Politik Hahnbach

20.02.2017

16

20.02.2017

Uwe Friedrich bleibt weiter an der Spitze des CSU-Ortsverbandes Süß. Der weitere Vorstand wurde ebenfalls zum Großteil in seinen Ämtern bestätigt.

Zwei Gemenderäte

Die Neuwahlen

Neuer Vorstand Vorsitzender: Uwe Friedrich



Stellvertreter: Manfred Wendl



Schatzmeister: Hans Koch



Schriftführer: Ronald List



Beisitzer: Norbert Bösl, Robert Dotzler, Johann Lederer, Bernhard Lindner, Jakob List



Delegierte zur Kreisversammlung: Uwe Friedrich und Bernhard Lindner



Ersatzdelegierte zur Kreisversammlung: Manfred Wendl und Norbert Bösl

Süß. Die Neuwahlen der Führung stand im Mittelpunkt der gutbesuchten Jahreshauptversammlung. In seinem Tätigkeitsbericht ließ der Vorsitzende Uwe Friedrich die Aktivitäten, auch auf Kreisebene, Revue passieren. Zurzeit hat der Ortsverband 29 Mitglieder.Der Vorsitzende wünscht sich, dass es wieder über 30 werden und dass die CSU wieder mehr in die Wahrnehmung der Süßer Bürger tritt. Man stelle mit Wendl und Lederer zwei Gemeinderäte sowie mit Bernhard Lindner den Bürgermeister. Die Kasse aller fünf CSU-Ortsverbände in der Marktgemeinde führt der Ortsverband Hahnbach. Schatzmeister Johannes Wolf gab einen Überblick über die Finanzen.Ein bestimmendes Thema der vergangenen Monate war die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Er weist darauf hin, dass die Herausforderungen nicht weniger werden, sondern gerade bei der Integration in Schule und Beruf noch viel zu tun sei. "Die Politik muss hier offen sein für neue Wege und unverkrampft an die Bewältigung dieser Aufgaben herangehen. Die CSU in Bayern kann auf seine Leistungsbilanz stolz sein", so Uwe Friedrich. Wichtig sei jetzt, bei der Bundestagswahl die Regierungsverantwortung zu behalten.Die stellvertretende Bürgermeisterin Evi Höllerer leitete die Neuwahlen. Es gab im Wesentlichen keine großen Veränderungen. An der Spitze steht weiterhin Uwe Friedrich, Manfred Wendl unterstützt ihn als Stellvertreter. In seinem Kurzreferat ging CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz auf die Situation der Partei im Landkreis ein - in allen 48 Ortsverbänden sei es kein Problem, die Vorstandspositionen zu besetzen. Bürgermeister Bernhard Lindner informierte über die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage der Firma Leipfinger-Bader in der Lehmgrube in Süß, und den Stand des Breitbandausbaus in Süß, Irlbach, Schalkenthan, Wüstenau und Wüstenaumühle sowie die Möglichkeiten zum Bau eines Radweges zwischen Irlbach und Süß. Zum Schluss stimmte der wiedergewählte Vorsitzende die anwesenden Mitglieder auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ein. Am Samstag, 16. September, kommt anlässlich des 60. Jubiläums des Ortsverbandes Wirtschaftsministerin Ilse Aigner nach Süß.