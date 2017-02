Politik Hahnbach

24.02.2017

9

0 24.02.2017

Zur Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Laubberg meldet sich jetzt die Firma Veolia zu Wort. Ihr Punkt: Die technisch machbare Menge bei der Trocknung wird deutlich unterhalb der Zahlen liegen, die im Hahnbacher Gemeinderat auftauchten.

Kritik in Schwandorf Auch der Planungsausschuss des Schwandorfer Stadtrats hat diese Woche dafür gestimmt, der Klärschlammtrocknungsanlage, die auf dem Gelände des Müllkraftwerks entstehen soll, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen - allerdings nicht einmütig. Die Kritiker befürchteten "Klärschlammtourismus" und monierten, dass aus der ursprünglich geplanten Dimension von 15 000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr inzwischen 50 000 geworden seien. Mahnende Worte gab es ferner zum fehlenden Konzept für die Rückgewinnung von Phosphat aus dem Klärschlamm. Laut Gutachter Dr. Peter Vogel ist das auch in der Hahnbacher Anlage nicht vorgesehen. (ll)

Etwa 10 000 bis 12 000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr sind in der geplanten Anlage zu verarbeiten, teilte auf AZ-Anfrage Andreas Jensvold mit, der Leiter Unternehmenskommunikation Entsorgung in der Hamburger Firmenzentrale. Im Gemeinderat war von 17 000 Tonnen die Rede gewesen. Vermutlich eine Verwechslung zwischen der "beantragten immissionsrechtlichen Genehmigungsmenge und der tatsächlichen technischen-operativ machbaren Kapazität für die Klärschlammtrocknung", meint Jensvold.Zur Frage, woher der Klärschlamm stammt, informierte der Pressesprecher, dass Gemeinden aus dem Landkreis Interesse signalisiert hätten, anzuliefern. Es gebe jedoch auch Interessenten außerhalb des Landkreises. "Für Abfallerzeuger und Abfallverwerter wäre es unserer Auffassung nach die ökologisch und wirtschaftlich sinnvollste Variante, wenn der Klärschlamm aus der näheren Region geliefert würde. Dies spart im Vergleich zur Lieferung in weiter entfernte Anlagen in erheblichem Umfang Transportkosten", so Jensvold.Als Beweggrund für die Firma, sich in Hahnbach dem Thema Klärschlamm zu widmen, nannte er den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung, den die bayerische Staatsregierung beschlossen habe. "Zudem wird dieser Verwertungsweg durch Legislativvorhaben auf Bundesebene, wie beispielsweise bezüglich der Düngemittel-, Dünge- und Abfallklärverordnungen, drastisch eingeschränkt." Man wolle deshalb regional neue Verwertungswege zur Verfügung stellen. Jensvold verwies auf eine hohe anlagentechnische Kompetenz sowie breites Erfahrungswissen, in der weltweit tätigen Veolia-Gruppe ebenso wie vor Ort. Die Größenordnung der Anlage sei in erster Linie durch technische Gründe bedingt. "Aber auch die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs war für unsere Planungen selbstverständlich ein beeinflussender Faktor."Zum Zeitplan sagte Jensvold, man wolle die Anlage etwa vier Monate nach der immissionsrechtlichen Genehmigung in Betrieb nehmen. "Etwaig erteilte Auflagen seitens des Landratsamtes" könnten das aber verzögern. Zur befürchteten Geruchsbelästigung hielt Jensvold fest: "Als Umweltdienstleister nehmen wir die Sorgen und Befürchtungen der Bürger sehr ernst. Selbstverständlich werden wir etwaige Genehmigungsauflagen vollumfänglich einhalten und umsetzen, um Geruchsbelästigungen für die umliegenden Ortschaften nicht entstehen zu lassen."