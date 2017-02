Politik Hahnbach

22.02.2017

22.02.2017

"Wer nicht die Frauen hinter sich hat, bringt es in der Welt zu keinem Erfolg." Dieses Zitat von Oscar Wilde war allgegenwärtig bei der Jahreshauptversammlung der Frauen-Union (FU) Hahnbach. Bei den Neuwahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Verfügung.

Aufruf zur Gemeinsamkeit

Vielfältige Aktivitäten

Stütze im Vereinsleben

Die Frauen-Union gehört in Hahnbach zur Politik wie Senf zur Weißwurst. Georg Götz, CSU-Ortsvorsitzender

Vorstand Vorsitzende: Evi Höllerer Stellvertreterinnen: Cornelia Gäck, Anneliese Hoffmann und Klara Rauch



Schriftführerin: Margit Rösch



Schatzmeisterin: Elisabeth Wittkowski



Ausschussmitglieder: Waltraud Barnutz, Maria Bauer, Theresia Bernreuter, Claudia Graf und Sabine Schulz



Kassenprüferinnen: Ingrid Steinmetz und Gerlinde Weber



Delegierte in die Frauen-Union-Kreisvertreterversammlung: Maria Bauer, Waltraud Barnutz, Theresia Bernreuter, Cornelia Gäck, Claudia Graf, Anneliese Hoffmann, Klara Rauch, Margit Reil, Margit Rösch, Sabine Schulz, Christine Siegert, Ingrid Steinmetz, Brigitte Trummer und Martina Wawersig (ibj)

Die Frauen-Union ist mit ihren 132 Mitgliedern die größte politische Vereinigung in der Marktgemeinde, stellten die Teilnehmer selbstbewusst fest. Vorsitzende Evi Höllerer bezeichnete 2016 als fragwürdiges Jahr für Frauen, angefangen von den Vorfällen der Kölner Silvesternacht bis hin zur Wahl von Donald Trump mit seinem sehr eigenen Frauenbild.In ihrem Rückblick bilanzierte Höllerer, dass der Ortsverband für alle Altersgruppen Veranstaltungen anbiete. Ein besonderes Anliegen sei eine gute Zusammenarbeit mit den Ortsverbänden der CSU und der Jungen Union. "Nur gemeinsam kann für die Heimat viel erreicht werden", betonte sie.Schriftführerin Margit Rösch ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Demnach hielt die Frauen-Union einige Veranstaltungen zusammen mit dem Katholischen Frauenbund ab. Zum festen Jahresprogramm gehören das Frühjahrskegeln, das FU-Café am Marktfest, der Verkaufsstand beim Adventsmarkt und Ausflugsfahrten. Unter dem Motto "FU - die guten Feen der Politik" beteiligte sich die Gemeinschaft als Waldfeen verkleidet am Faschingszug. Beim Seniorennachmittag wurden alte Oberpfälzer Bräuche in Erinnerung gerufen.Auf großes Interesse stieß das Frauenfrühstück mit Informationen über die ortansässige Firma Cai-Pan. Gemeinsam mit CSU und JU unternahm man Besichtigungen in der Gemeinde und darüber hinaus. Bei der Übergabe der Begrüßungsmedaillen an die Neugeborenen stellten die Frauen das Bewirtungsteam. Auch an die Kinder dachte die FU und lud als Beitrag zum Ferienprogramm zum Mini-Golf am Monte Kaolino. Den Sozialdienst katholischer Frauen unterstützten die Mitglieder beim Kräuterbuschenverkauf in der Frohnbergfestwoche. Ein Advents-Brunch bildete den Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Zusammen mit dem Frauenbund stimmte sich die Frauen-Union in einer Weihnachtslesung auf die Festtage ein.Schatzmeisterin Elisabeth Wittkowski sprach von geordneten Finanzen. Ein Großteil der Einnahmen resultiere aus Verkaufserlösen bei Veranstaltungen. Gemeinnützige Einrichtungen habe man mit Spenden bedacht.Für CSU-Kreisvorsitzenden Harald Schwartz ist die Frauen-Union eine wichtige Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Partei, der es um alle Politikbereiche gehe, die die Lebensumstände verbessern. "Es kommt darauf an, sich um die echten Probleme zu kümmern und die Kräfte an den richtigen Stellen einzusetzen", sagte er. Für den anstehenden Bundestagswahlkampf warb er für einen gemeinsamen Einsatz. Aus Sicht von Bürgermeister Bernhard Lindner ist die FU in Hahnbach "eine Macht mit Elan und Charme, in der Verantwortung übernommen wird". Zur Halbzeit der Legislaturperiode des Gemeinderates werde sich die CSU-Fraktion in eine zweitägige Klausur begeben. Beim Breitbandausbau liege man im Plan. Für die Bereiche um die Sportplätze in Hahnbach und Ursulapoppenricht und die Sportgaststätten sollen freie WLAN-Hotspots eingerichtet werden, kündigte er an.CSU-Ortsvorsitzender Georg Götz, dankte den Frauen für ihren Einsatz und meinte: "Die Frauen-Union gehört in Hahnbach zur Politik wie Senf zur Weißwurst." Die FU betrachte manches aus einem anderen Blickwinkel. Kulturausschuss-Vorsitzender Martin Wild bezeichnete die FU eine große Stütze im Hahnbacher Vereinsleben. Ihr Engagement verdiene große Anerkennung.Stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Brigitte Trummer lobte das Bekenntnis der Frauen zur Politik. Als größter FU-Ortsverband im Landkreis finde die gute Arbeit bei den Wahlen ihre Bestätigung. Sie appellierte, die Zukunft mit Mut und Zuversicht anzugehen.