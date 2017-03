Politik Hahnbach

23.03.2017

Der Marktgemeinderat in Hahnbach hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit der geplanten Bücherei beschäftigt: Der Eingang des Anwesens in der Hauptstraße 84 soll passend zu den Rundbögen der bestehenden Fenster gestaltet werden.

LED-Beleuchtung

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hatte sein Veto eingelegt für den im vergangen Jahr eingereichten Planungsentwurf des Architekturbüros Brummer und Retzer. Nach Ansicht des Denkmalpflegers sei die südwestliche Gebäudeecke eine der prägendsten Kanten des Ensembles. Durch das Eingangselement, so wie es geplant war, würde es in seiner Ausprägung beeinträchtigt. Er bevorzugte daher als Eingangseite die schmale Pandurengasse.Bei einer Besprechung mit Bürgermeister Bernhard Lindner, Architekt Wolfgang Brummer und Denkmalpfleger Friedrich Roskamp kam man zu folgendem Ergebnis: Das städtebauliche Interesse für einen Zugang von der Marktinnenseite wiegt schwerer als die denkmalpflegerischen Belange. Weiter würden sich laut Architekt bei einem Zugang von der Pandurengasse Probleme in der Erschließung der Räume und beim Einbau des Aufzugs ergeben.Der Denkmalpfleger ließ sich auf einen Kompromiss ein: Es entsteht ein funktional breiter Eingang an der südwestlichen Ecke mit einen Rundbogen, der den Fenstern ähnlich ist. Nach einer ausgiebigen Diskussion erteilte der Rat sein Einvernehmen.Die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Obere-Vils-Ehenbach (AOVE), Waltraud Lobenhofer, gab zudem Bericht über die laufenden und geplanten Projekte: Für die Ertüchtigung des Kernwegenetzes stünden den Kommunen Gebenbach, Hahnbach, Hirschau und Poppenricht 2,9 Millionen Euro bei einem Fördersatz von 85 Prozent zur Verfügung, sagte sie. Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts wurde in der Gemeinde Hahnbach jüngst die Straßen- und Innenbeleuchtungen auf LED-Technik umgerüstet. Als Flaggschiff bezeichnete Lobenhofer auch das Projekt "Alt werden zu Hause". Dabei werden Senioren unterstützt, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen. Derzeit laufe dazu eine Umfrage. Weitere Themen Lobenhofers reichten vom interkommunalen Archivwesen bis hin zur Öko-Modellregion.