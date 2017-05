Politik Hahnbach

Der Hahnbacher Gemeinderat billigte in seiner Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan Süß-Nord (Sandgrube) zur Errichtung einer Photovoltaikanlage durch die Firma Leipfinger-Bader. Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden die Stellungnahmen von Landesamt für Denkmalpflege, Bund Naturschutz, Tiefbauamt und Unterer Naturschutzbehörde am Landratsamt in die Planungsunterlagen aufgenommen. Die Bevölkerung hatte keine Bedenken geäußert.

Mit der Verbesserung der Archivierung gemeindlicher Unterlagen in den ihr angeschlossenen Kommunen beschäftigt sich die AOVE GmbH. Die Gesamtkoordination des Projekts "interkommunale Archivpflege" soll vom Freistaat bezuschusst werden. Die Absichtserklärung der Marktgemeinde setzt voraus, dass das Einvernehmen aller acht Kommunen, die sich eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vorstellen können, vorliegt. Die Abwicklung soll über die Gemeinde Poppenricht erfolgen.Bürgermeister Bernhard Lindner informierte, dass die Firma Veolia die immissionsrechtliche Genehmigung für die Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Laubberg erhalten hat. Das Landratsamt geht dabei davon aus, dass die im Antrag enthaltenen Maßnahmen zur Reinigung der Abluft den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen.