12.04.2017

In großer Einigkeit verlief die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsverbandes. Bei den Neuwahlen wurde Hermine Koch einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt.

Neuwahlen SPD Hahnbach



Vorsitzende: Hermine Koch



Stellvertretender Vorsitzender: Daniel Münch



Schriftführerin: Isabell Bergmann



Kassier: Christof Braunisch



Internetbeauftragter: Daniel Weidner



Organisationsleiter: Hans Wankerl



Seniorenbeauftragter: Hans Götz



Revisoren: Robert Koch, Rudolf See



Beisitzer: Josef Götz, Volker Jung, Rosi Jung, Michael Schmid, Ingrid Wankerl, Monika Schmülling



Delegierte Kreisverband: Isabell Bergmann, Hermine Koch, Daniel Weidner



Delegierte Unterbezirk: Christof Braunisch

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen traf sich der SPD-Ortsverein in der Pizzeria dal'Orso (Gasthaus zur Post) in Hahnbach.Nach einer kurzen Begrüßung durch die Ortsvorsitzende Hermine Koch ergriff Kreisvorsitzender Uwe Bergmann das Wort. Dieser lobte das Engagement des Vereins in der Marktgemeinde, dankte dem Vorstand und den Mitgliedern für ihre stetige Unterstützung und referierte anschließend über die Tätigkeiten des Kreisvorstands in den vergangenen Monaten. Danach stellte sich der Bundestagskandidat Johannes Foitzik vor. Nach den Grußworten ließ die Ortsvorsitzende in ihrem Arbeitsbericht die Aktivitäten und Veranstaltungen der vergangenen drei Jahre Revue passieren.Des Weiteren sprach Hermine Koch über die Arbeit der kommunalen Mandatsträger im Ortsverband und die zum größten Teil gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister sowie den Fraktionen der CSU und den Freien Wählern. Nun stand die Wahl des Ortsvorsitzenden an. Hermine Koch erklärte sich für eine weitere Amtszeit bereit. Keine Gegenstimme zeugte von einem großen Vertrauensbeweis. Als Stellvertreter wurde Daniel Münch neu gewählt.