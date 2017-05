Politik Hahnbach

12.05.2017

12.05.2017

Politik geht uns alle an. Auch die Kinder müssen sich damit beschäftigen - beispielsweise bei der Wahl ihres Klassensprechers. Gut, wenn sie dann wissen, was Demokratie für ihr Leben bedeutet.

Amberg-Sulzbach. Die kommunale Jugendarbeit des Landkreises führt seit mehreren Jahren ein Projekt fort, das bei einer Kooperation mit der interkommunalen Jugendpflege in der AOVE im Schuljahr 2011/2012 entstanden ist.Es handelt sich um die Forschungswerkstatt Heimat - ein praktisches Projekt für Klassen der Jahrgangsstufe 4, das sich mit dem Lebensumfeld von Kindern auseinandersetzt.Nun wagen die Jugendpflegerin Claudia Mai und die Projektmitarbeiterin Anita Kinscher mit ihrem "Planspiel Heimat" einen neuen, weiterführenden Schritt und beginnen mit der Pilotphase in einigen Schulen des Landkreises Amberg-Sulzbach. Kinder kommen schon früh in Kontakt mit Politik - sei es bei der Mitbestimmung und Gestaltung ihrer Freizeitmöglichkeiten und deren Orte oder bei der Wahl ihres Klassensprechers. Es ist laut Pressemitteilung daher besonders wichtig, dass Mädchen und Buben bereits im frühen Alter politische Mitgestaltung einüben und sich zu demokratiefähigen Personen entwickeln. Dies geschehe dann, wenn sie in ihrem Alltag Demokratie leben könnten. Schule als Lebensort werde dabei in seiner Bedeutung immer wichtiger und biete sich als Bildungseinrichtung für das Projekt an.In dem zweitägigen Planspiel schlüpfen Grundschulkinder in die Rolle von Kommunalpolitikern. Sie erfahren wie es ist, ein politisches Problem anzugehen, zu verhandeln und eine Lösung herbeizuführen. Dabei wird bewusst die lokalpolitische Ebene gewählt, um an den Lebenswelten der Kinder anzuknüpfen. Die Kinder erlangen als eigenständige Akteure erste elementare Erfahrungen in politischen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen. Durch die Arbeit mit den Schülern wird bewusst ein regionaler Bezug hergestellt und gleichzeitig die Heimatverbundenheit gestärkt.Planspiele haben die Eigenschaft, "einen guten lebendigen Eindruck von dem Kräftespiel innerhalb der Institutionen zu vermitteln und zu zeigen, wie Demokratie und Kompromisssuche eng verknüpft sind", so die Organisatorinnen. Eine spielerische Auseinandersetzung mit Politik als Demokratie zum Hautnah-Erleben erscheint als der richtige Ansatz.Im Rahmen einer Abschlusspräsentation und einem Besuch im Rathaus dürfen die Kinder ihre Ergebnisse dann anschließend den führenden Politikern präsentieren.