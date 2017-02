Politik Hahnbach

Der Marktgemeinderat Hahnbach legt dem Vorhaben der Firma Veolia, auf ihrem Betriebsgelände am Laubberg eine Klärschlammtrocknungsanlage zu errichten, keine Steine in den Weg. Er fordert aber, alles zu unternehmen, um eine Geruchsbelästigung zu verhindern.

Bedingt öffentlich Die Firma Veolia hatte im Juni 2016 die Hahnbacher Gemeinderäte zu einer Information über ihre Baupläne eingeladen, im Herbst dann die Bewohner der umliegenden Ortschaften. Ein öffentlicher Erörterungstermin ist laut Bürgermeister Lindner bei dieser Art von Genehmigungsverfahren (Anlagen mit einer maximalen Durchsatzkapazität bis 50 Tonnen pro Tag) nicht vorgeschrieben. Die Gemeinde wurde wegen ihres Planungsrechts um das Einvernehmen gebeten. (ll)

Kommunalen und industriellen Klärschlamm möchte die Veolia trocknen, maximal 48 Tonnen am Tag, 17 000 Tonnen im Jahr. Dieses Material soll aus lokalen und regionalen Kläranlagen kommen sowie aus der Abwasserbehandlung der Privatmolkerei Bechtel (Schwarzenfeld). Der getrocknete Schlamm wird dann in einem Zementwerk verbrannt.Eigentlich sind die Mitspracherechte der Gemeinde in diesem Verfahren des Landratsamtes sehr begrenzt. Die Firma Veolia Umweltservice Süd hat dort eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Errichtung und Betrieb einer Klärschlammtrocknungsanlage mit Wärmeversorgung durch Biomasseverbrennung beantragt. Die Prüfung durch das Landratsamt ergab, "dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und deshalb keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist". Im nächsten Schritt war jetzt der Marktrat Hahnbach gefragt: Erteilt er das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Antrag? Er erteilte, einstimmig sogar, am Montag vor rund 20 Zuhörern. Allerdings verbunden mit der Forderung, einige über den Antrag hinausgehende Auflagen zu prüfen und im Genehmigungsbescheid zu berücksichtigen. Das Landratsamt muss dem aber nicht nachkommen.Die Hahnbacher Gemeinderäte hatten sich für ihre Beschäftigung mit dem komplizierten Thema Hilfe geholt: Dr. Peter Vogel von der Firma VUC (Dr. Vogel Umwelt und Management Consulting) erhielt den Auftrag, zu den Antragsunterlagen ein Gutachten zu erstellen. Die Kommune setzte dabei nicht nur auf Vogels Fachkenntnisse, sondern auch auf seinen Wohnort: Er wäre selbst Betroffener einer eventuellen Geruchsentwicklung durch die Klärschlammtrocknungsanlage.Aus Vogels Gutachten erwuchsen sechs Punkte, in denen der Gemeinderat gerne genauere Festlegungen hätte, weil sie dem Fachmann im Veolia-Antrag zu wenig berücksichtigt oder vom Landratsamt als zu positiv eingeschätzt erschienen:Im Heizwerk der Anlage darf nur naturbelassenes Holz und Altholz der Kategorie I verfeuert werden. Holzige Siebreste aus der Kompostierung dürfen es nur sein, wenn dabei der Fremdstoffanteil (Kunststoffe) gesichert unter 0,1 Prozent liegt.Die Annahmehalle für den Klärschlamm muss komplett geschlossen sein, nicht nur dreiseitig. Die Abluft muss vollständig in den Schlammtrocknungscontainer gehen, weil das Geruchsbelästigungen ausschließt.Andere Schlämme als die oben genannten dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Landratsamtes eingesetzt werden.Der Bandtrockner ist in vollständig geschlossener Ausführung zu erstellen. Die Abluftführung muss ausschließlich über die Abfolge Abgasreinigung und Kamin (der ist 22 Meter hoch) erfolgen.Die Abgasreinigungsanlage muss so dimensioniert sein, dass auch unter ungünstigsten Bedingungen die Geruchsbelastung von maximal 500 Geruchseinheiten an der Emissionsstelle nicht überschritten wird. Einen zweistufigen Wäscher (sauer/alkalisch) würde Vogel deshalb für sicherer halten als das vorgesehene einstufige Verfahren, nicht zuletzt nach den Erfahrungen mit der anfangs umstrittenen Klärschlammtrocknungsanlage in Hohenburg. (wir berichteten) Sollten Geruchsbelästigungen auftreten, sind häufigere Abluftmessungen (bei Volllast) zu verfügen.Einige Befürchtungen konnte Gutachter Vogel zumindest theoretisch zerstreuen: "Die umliegenden Dörfer sind mindestens 200 Meter von der Geruchsmöglichkeitszone entfernt." Wenn man die Anregungen des Gutachtens umsetze, dürfte es seiner Einschätzung nach keine Probleme mehr geben. Die Gemeinderäte fragten oft, wie die Vorgaben kontrolliert werden. Das geschieht durch ein Betriebstagebuch, das der Betreiber führen muss, aber auch durch das Landratsamt, wobei da drei Jahre zwischen zwei Begehungen liegen können. Ständige Kontrollen gibt es nicht - oder wie es Vogel formulierte: "Die Online-Messung ist die Nase der Anwohner." Bürgermeister Lindner ergänzte: "Es gibt auch eine Eigenverantwortung des Betreibers."Lindners Vertreter Georg Götz betonte ebenso wie die Sprecher der Fraktionen, selbst wenn man hier gegenüber dem Landratsamt nichts durchsetzen könne, müsse man die Befürchtungen der Bürger ernst nehmen. "Veolia wäre auch nicht gut beraten, das zu ignorieren."