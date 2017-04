Politik Hahnbach

19.04.2017

8

0 19.04.2017

Ein Gesamtvolumen von 16 025 550 Euro hat der Haushalt 2017 der Marktgemeinde Hahnbach, wie er von Haupt- und Finanzausschuss vorberaten und vom Marktgemeinderat ohne Gegenstimme verabschiedet wurde. Auf den Verwaltungsetat entfallen 8 477 100 Euro, auf den Vermögensetat 7 548 450 Euro.

Steigende Umlagen

Gebühren erhöht

Verpflichtende Ausgaben

Haushalt 2017 Rahmendaten



Verwaltungsetat: 8 477 100 Euro Vermögensetat: 7 548 450 Euro Gesamtetat: 16 025 550 Euro



Verbindlichkeiten



Schuldenstand zum 31.12.2016: 5,11 Millionen Euro



Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016: 1027 Euro



Steuerhebesätze



Grundsteuer A und B: 350 Prozent Gewerbesteuer: 380 Prozent



Verwaltungshaushalt



Wichtige Einnahmeposten



Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer: 1 816 500 Euro Einkommens- und Umsatzsteuer: 3 006 000 Euro Schlüsselzuweisung: 1 070 500 Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: 2 010 800 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Zuweisungen und Zuschüsse: 1 257 700 Euro Personalausgaben: 838 300 Euro



sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 2 205 950 Euro Zinsen: 135 000 Euro Gewerbesteuerumlage: 270 000 Euro Umlage an Zweckverbände: 678 000 Euro Kreisumlage: 2 047 000 Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1 041 150 Euro



Vermögenshaushalt



Wichtige Einnahmeposten



Einnahmen aus Verkauf: 649 600 Euro Beiträge: 441 100 Euro Kreditaufnahme: 2 000 000 Euro Zuweisungen und Zuschüsse: 2 260 500 Euro Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 1 041 150 Euro Entnahme aus Rücklagen: 991 100 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Kredittilgung: 533 000 Euro Investitionszuschüsse: 220 000 Euro Baumaßnahmen: 4 790 200 Euro Vermögenserwerb: 1 801 100 Euro (ibj)

(ibj) Der Rekordhaushalt übertrifft um über 300 000 Euro den Ansatz von 2016. An Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 2 000 000 Euro vorgesehen. In ihren Stellungnahmen bescheinigten alle Redner der Verwaltung und insbesondere Kämmerin Sabine Wilde hervorragende Arbeit. Übereinstimmend herausgestellt wurde die über alle Parteigrenzen hinweg sehr offene und konstruktive Diskussion des Gremiums in der laufenden Legislaturperiode. Bürgermeister Bernhard Lindner bezeichnete den Haushaltsplan 2017 als ein "ehrliches Zahlenwerk ohne Schattenhaushalt".CSU-Fraktionsvorsitzender Dominik Sachsenhauser stellte fest, dass trotz der 400 000 Euro Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt wegen der Verringerung der Schlüsselzuweisungen sowie Steigerungen der Umlagen für Kreis, Verwaltungsgemeinschaft und Gewerbesteuer die verfügbaren Mittel um 15 000 Euro sinken. Die Mehrausgaben von 105 000 Euro im Bereich "Soziale Sicherung" seien dem Austausch der Fenster im Jugendheim Iber (10 000 Euro) und der kindbezogenen Förderung der Kindergärten (95 000 Euro) geschuldet. Deren Führung durch die Kirchenpfleger Konrad Huber für Hahnbach und Süß sowie durch Helmut Janner für Ursulapoppenricht bezeichnete Sachsenhauser als vorbildlich.Durch die erhöhten Abschreibungen und Verzinsungen beim Kanalbau ergäben sich Mehrausgaben von 100 000 Euro. Nach einer Gebührenerhöhung könne die Wasserversorgung kostendeckend arbeiten. Als stattlich wurde die Zuführung von 1 040 000 Euro zum Vermögensetat bezeichnet. Die Investitionen hätten mit 7 548 000 Euro ein ähnliches Niveau wie 2016 und würden insbesondere durch die geplanten Grunderwerbe zur Ausweisung weiterer Baugebiete mit veranschlagten 1 700 000 Euro erreicht. Für die Generationenaufgabe Kanalbau seien 2 400 000 Euro vorgesehen.Als weitere geplante Investitionen führte der Sprecher 540 000 Euro für die Gemeindebücherei, 275 000 Euro für die Dorferneuerung Mimbach, 193 000 Euro für Maßnahmen in der Grund- und Mittelschule, 85 000 Euro für die Sanierung der Kapelle in Mülles und 80 000 Euro für Maßnahmen am Rathaus an. Die geplante Neuverschuldung von 1,5 Millionen sei durch die Investition in wertbeständige Sachgüter und den Kanalbau gerechtfertigt.Für die SPD stellte Daniel Weidner fest, dass mit diesem Haushalt die Rekordjahre vorbei seien. Eine nicht zu unterschätzende Belastung für die Gemeinde sei der gesetzliche Anteil von fast 500 000 Euro für Kindergärten und Krippen. Das Geld sei genauso gut angelegt wie die 435 000 Euro für die Schule. Der Verwaltungshaushalt erscheine solide geplant. Die überfälligen Projekte, Kanal in Mimbach/Mausdorf und Adlholztal, machen 35 Prozent der Investitionen aus. Für die Bezahlung von 3 200 000 Euro ungedeckter Kosten mit 660 000 Euro regulären Tilgungszahlungen müssen 1 000 000 Euro aus der Rücklage und 2 000 000 Euro neue Kredite aufgenommen werden.Für die Freien Wähler bemerkte Werner Wendl, dass die Steuerkraft je Einwohner gegenüber 2016 um zwölf Prozent auf 743 Euro gestiegen sei, aber weiter um 15 Prozent unter dem Landesdurchschnitt liege. Die Pro-Kopf-Verschuldung mit 1322 Euro erhöhe sich erneut um zehn Prozent. Viele Ausgaben aus dem Vermögensetat seien verpflichtend. Die rund 1,5 Millionen Euro für die Baugebiete würden sich in den kommenden Jahren durch den Verkauf von Parzellen amortisieren. Ein Dauerbrenner werde die Grund- und Mittelschule bleiben. Einige Straßen müssten dem neuesten Stand angepasst werden. Die Ausgaben und Investitionen für 2017 seien sinnvoll und unumgänglich. Mit 87 Prozent hätten Baumaßnahmen einen sehr hohen Anteil.