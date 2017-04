Sport Hahnbach

21.04.2017

21.04.2017

Für den SV Hahnbach steht diesmal die Begegnung bei der SpVgg Vohenstrauß auf dem Programm ( Sonntag, 23. April, 15 Uhr). Nach dem doch souveränen 3:0-Heimsieg gegen Detag Wernberg am Ostersamstag heißt es nun volle Konzentration auf die wichtige Auswärtsaufgabe beim Tabellenvorletzten in Vohenstrauß zu nehmen. Die SpVgg steht seit dem vierten Spieltag auf einem Abstiegsplatz.

Anders vorgestellt

Viermal ungeschlagen

Viermal gewonnen

Plach fehlt

Mit nur fünf Siegen insgesamt in der bisherigen Saison kann man im Lager des Gastgebers nicht zufrieden sein. Alle im Verein hatten sich das ein bisschen anders vorgestellt. Trainer Ronny Tölzer und seine Mannschaft kämpfen verbissen gegen den drohenden Abstieg. Die Bilanz nach der Winterpause kann sich durchaus sehen lassen.Im ersten Spiel gab es noch eine knappe Niederlage in Katzdorf, danach blieb die SpVgg Vohenstrauß immerhin in vier Begegnungen ungeschlagen. Am vergangenem Spieltag holte man mit dem 2:2 beim FC Wernberg einen wichtigen Auswärtspunkt. Hier präsentierte sich die SpVgg sehr angriffslustig von der ersten Minute an und zeigte, dass man sich noch nicht aufgegeben hat.Beim SV Hahnbach kann man zur Zeit durchaus zufrieden sein. Die Tendenz geht eindeutig nach oben, was die letzten Ergebnisse auch deutlich belegen. In fünf Partien verließ man viermal als Sieger den Platz. Trotz dieser starken Bilanz konnte sich der SVH in der Tabelle aber nur ein wenig von hinten absetzen, da ja auch die Konkurrenten jedes Wochenende ihre Punkte holen.Trainer Dominic Rühl und sein Team wissen, dass sie in dieser entscheidenden Phase der Saison überhaupt nicht nachlassen dürfen und voll konzentriert jede Aufgabe angehen müssen. Das gilt natürlich nun auch in Vohenstrauß, ein äußerst wichtiges "Sechs-Punkte-Spiel".Rene Brewitzer ist nach seinem Urlaub wieder dabei, fehlen wird aber Manuel Plach, der beruflich nicht zur Verfügung steht.Sonst sind alle Mann an Bord, einem weiteren Erfolg steht nichts im Wege.