Sport Hahnbach

04.05.2017

04.05.2017

Auch an diesem Wochenende steht wieder ein Doppelspieltag für den SV Hahnbach auf dem Programm. Zunächst heute um 18.30 Uhr gegen den TuS Kastl und am Sonntag, 7. Mai, dann die Partie gegen die DJK Ensdorf. Anstoß hier um 15 Uhr.

In den beiden Heimspielen hat der SV Hahnbach nun die große Gelegenheit, sich endgültig aus dem Tabellenkeller zu verabschieden und den Klassenerhalt sicher zu machen. Allerdings werden die Gegner etwas dagegen haben und es dem Gastgeber nicht leicht machen, da beide ebenfalls noch Punkte brauchen. Der TuS Kastl belegt momentan den 12. Platz und hat zum Relegationsrang fünf Punkte Vorsprung. Trainer Thomas Mayer und sein Team spielen eine ziemlich ausgeglichene Saison und lagen bisher immer zwischen Rang 10 und Rang 13 in der Tabelle. In den vergangenen Partien gelang ein sehr wichtiger 1:0-Sieg in Ensdorf, beim Spitzenreiter in Schwarzenfeld musste man sich mit 0:4 geschlagen geben und am letzten Sonntag trennte man sich zu Hause gegen die SpVgg Schirmitz mit 1:1.Der Gegner am Sonntag heißt DJK Ensdorf. Dort läuft es die ganze Saison nicht so rund, man hat sich im Lager der DJK sicher viel mehr vorgestellt. Belegte man nach der Hinrunde mit 25 Punkten noch den 7. Platz, so holte man aus den bisherigen zwölf Spielen in der Rückrunde nur mehr neun Zähler. Dadurch rutschte man immer weiter nach unten und liegt zur Zeit sogar hinter dem SV Hahnbach. Der hat natürlich keine guten Erinnerungen an die Ensdorfer. Verlor man doch das Hinspiel im Oktober mit sage und schreibe 0:8 und wurde teilweise doch etwas vorgeführt. Aber die Vorzeichen haben sich ja geändert. In acht Begegnungen nach der Winterpause konnte immerhin sechsmal gewonnen werden und so der Abstand nach hinten Stück für Stück vergrößert werden.Trainer Dominic Rühl und sein Team werden natürlich alles geben, um so schnell wie möglich die noch fehlenden Zähler zu holen. Christof Reichert fällt sicher aus, der Einsatz von Christian Gäck entscheidet sich erst kurzfristig.Ebenfalls fehlen wird Stammkeeper Jakob Wismet, der erkrankt ist. Hier wird wieder Nachwuchsmann Stephan Kollbrand zwischen den Pfosten stehen, der schon vergangenen Sonntag gespielt hat.