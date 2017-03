Sport Hahnbach

09.03.2017

5

0 09.03.2017

Im letzten Heimspiel der Bayernligasaison 2016/17 empfangen die Volleyballerinnen des SV Hahnbach am Samstag, 11. März, um 19 Uhr mit dem TSV Eibelstadt noch einmal ein Spitzenteam der Liga in der Josef-Graf-Halle.

Die Volleyballabteilung des SV Hahnbach lädt an diesem Abend alle Besucher zu einem Freigetränk ein, um auf den vorzeitigen Titelgewinn und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Regionalliga Südost anzustoßen.Die Würzburger Vorstadtdamen rangieren zur Zeit bei einem Spiel weniger auf dem vierten Tabellenplatz und können bei optimalem Verlauf im Endspurt der Spielrunde noch auf Relegationsplatz zwei hoffen, um den sie zusammen mit Marktredwitz und Katzwang-Schwabach kämpfen. Mit Katrin Melzer und Ines Wilkerling verfügen sie über zwei herausragende Außenangreiferinnen und mit Anette Schwab steht eine Trainerin an der Seitenlinie, die ihr Team immer bestens einzustellen weiß.Die Vilstalerinnen müssen am Samstag auf Kapitänin Anna Dotzler (verletzt) und auf Katharina Maier (Urlaub) verzichten.Damit fehlen dem Team wie in Mömlingen Wechselmöglichkeiten im Spielaufbau, der erneut einzig in den Händen von Christina Winkler liegen wird.Im Außenangriff sind nach dem Ausfall der Spielführerin Sandra Ringel und Lorena Tilgen gesetzt, die dieses Mal von Anne Wagner unterstützt werden. Im Mittelblock hat Trainer Sigi Meier mit Corinna Freimuth, Lisa Neidl, Julia Piater und Cornelia Sollfrank die Qual der Wahl. Keine Alternative hat er dagegen in der Diagonalen für Veronika Dehling und auf der Liberaposition für Johanna Arndt.Die Hahnbacherinnen wollen sich in jedem Fall mit einer guten Leistung von ihren zahlreichen Fans verabschieden und "Danke" sagen für die tolle Unterstützung über die gesamte Saison hinweg.