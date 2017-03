Sport Hahnbach

31.03.2017

6

0 31.03.2017

SV Hahnbach: Wismet, Sollfrank, Schötz, Reichert, Rösch (62. Hüttner), Plach, Freisinger, Gäck (62. Fabian Brewitzer), Geilersdörfer, Dotzler, Rösl (34. Rene Brewitzer)

FC Amberg II: Bleisteiner, Schmien, Hausmann, Knoll, Helleder (67. Meier), Hüttner, Geitner, Clarke (46. Kramer), Kennedy, Ram (77. Müller), KlamaTore: 0:1 (51.) Fabian Helleder, 0:2 (58.) Dennis Kramer, 1:2 (73.) Fabian Brewitzer, 1:3 (90./FE) Dennis Kramer - SR: Johannes Ziegler (Pfreimd) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (90.) Fabian Schötz (Hahnbach)(nrö) Eine enttäuschende 1:3-Niederlage musste der SV Hahnbach gegen den FC Amberg II hinnehmen. Wieder mal konnte ein Heimspiel nicht gewonnen werden. Die erste Aktion im Spiel war ein Eckball von Christof Reichert, Manuel Plach köpfte aber übers Tor. Es entwickelte sich ein verhaltener Beginn von beiden Mannschaften, das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Viele lange Bälle prägten die Begegnung, mit denen die Abwehrreihen jedoch wenig Probleme hatten. In der 10. Minute spielte Michael Rösch einen schönen Pass in den Lauf von Christian Gäck. Dieser versuchte aber einen Heber, anstatt mit dem Ball zum Tor zu gehen. Gefahr ging eigentlich nur von Freistößen aus. Christof Reichert hämmerte einen davon aufs Amberger Tor, Keeper Maximilian Bleisteiner parierte aber hervorragend. Kurz vor der Halbzeit sorgte nochmals ein Freistoß von Lukas Freisinger für Gefahr, der Kopfballaufsetzer von Manuel Plach sprang jedoch neben den Kasten.Nach dem Wechsel ging Amberg in Führung. Hahnbachs Keeper Jakob Wismet hielt zunächst einen Flachschuss von Jakob Hüttner, die nachfolgende Ecke verwandelte Fabian Helleder per Kopf zum 0:1. Nur sieben Minuten später trafen die Gäste erneut. Der eingewechselte Dennis Kramer traf mit einem abgefälschten Weitschuss für den FC Amberg II. Der SV Hahnbach tat sich sehr schwer und hatte nach vorne nicht viel zu bieten. In der 70. Minute hätte Fabian Geitner das Spiel entscheiden können, er zielte jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur drei Minuten später keimte nochmals Hoffnung für die Gastgeber auf. Fabian Brewitzer verwandelte einen schönen Pass von Manuel Plach zum Anschlusstreffer. Hahnbach machte weiter Druck und versuchte alles, konnte sich aber nicht mehr durchsetzen. In der Schlussminute sorgte ein Foulelfmeter für den FC Amberg, den Dennis Kramer verwandelte, für den Endstand.