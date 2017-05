Sport Hahnbach

21.05.2017

Fußball Bezirksliga Nord



SV Hahnbach - SpVgg Pfreimd 4:2 (2:1) SV Hahnbach: Kollbrand, Sollfrank, Seifert, Schötz (58. Hirschmann), Hüttner (58. Gäck), Rösch, Plach, Lukas Freisinger, Geilersdörfer, Brewitzer, Hefner (58. Bastian Freisinger) - Tore: 0:1 (13.) Bastian Lobinger, 1:1/2:1 (15./29.) Manuel Plach, 2:2 (51.) Christian Zechmann, 3:2/4:2 (78./89.) Christian Gäck - SR: Ulrike Schraml (Luhe/Wildenau) - Zuschauer: 110



SC Katzdorf - TuS Kastl 0:0 TuS Kastl : Ibler, Lother, Maximilian Geitner, Beloruss, Philipp Geitner (75. Bösl), Riehl (66. Blomeier), Kölbl, Baumer, Fischer, Schwarzfischer, Mayer - SR: Matthias Ferstl (TV Parsberg) - Zuschauer: 150

Einen verdienten 4:2-Heimsieg im letzten Saisonspiel erreichte der SV Hahnbach gegen die SpVgg Pfreimd. Beiden Mannschaften merkte man schon an, dass es um nichts mehr ging. So entwickelte sich eine spannende und abwechslungsreiche Partie, die für viel Unterhaltung bei den treuen Fans sorgte. Den ersten Warnschuss von Torjäger Christian Zechmann wehrte Hahnbachs Keeper Stephan Kollbrand ab, den Abpraller donnerte Bastian Lobinger über den Querbalken.

In der 13. Minute die Führung für die Gäste: Alex Sollfrank spielte völlig unbedrängt den Ball in die Beine von Christian Zechmann, dieser lief noch ein paar Schritte, passte dann genau auf Bastian Lobinger, der unhaltbar mit einem Flachschuss ins lange Eck traf. Nur zwei Minuten später war auch die Abwehr der Pfreimder nicht auf der Höhe. Einen Freistoß für Hahnbach führte Fabian Brewitzer schnell aus, spielte sofort auf Manuel Plach, der den Ausgleich erzielte.Nach einer präzisen Flanke von Franz Geilersdörfer von der rechten Seite stand Manuel Plach völlig frei und markierte per Kopf die 2:1-Führung für die Gastgeber. Die SpVgg Pfreimd hatte noch einen Pfostenknaller zu verzeichnen, ehe es in die Halbzeitpause ging.Nach dem Wechsel setzte sich die offensive Spielweise beider Teams fort. Der SVH vergab zwei Gelegenheiten kurz hintereinander und plötzlich stand Christian Zechmann frei und markierte seinen 37. Treffer in dieser Saison zum 2:2 (51.).Trainer Dominic Rühl wechselte nun gleich drei Spieler auf einmal und versuchte so, frischen Schwung zu bringen. Hahnbach war ständig bemüht, erspielte sich auch mehrere Chancen, doch es wollte noch nicht klappen. Bis zur 78. Minute. Nach einem herrlichen Spielzug über rechts wieder eine saubere Flanke von Franz Geilersdörfer, diesmal stand der eingewechselte Christian Gäck goldrichtig und sorgte mit einem Kopfball für die erneute Führung.Der Gastgeber drängte weiter nach vorne und wurde kurz vor Schluss belohnt. Erneut Christian Gäck erzielte in der 89. Minute nach einer tollen Kombination den letzten Treffer der Partie zum 4:2-Endstand.