Sport Hahnbach

24.03.2017

0

0 24.03.2017

Zum ersten Auswärtsspiel in der Bezirksliga Nord im neuen Jahr geht die Fahrt des SV Hahnbach nach Schwarzhofen. Beginn ist am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr. Nachdem der Start des SV Hahnbach am vergangenen Wochenende buchstäblich ins Wasser fiel, hoffen Trainer Dominic Rühl und seine Mannschaft, dass es nun endlich losgeht. Nach einer langen Vorbereitung und zahlreichen Testspielen, meistens auf Kunstrasen, brennen die Spieler auf den ersten richtigen Einsatz. Allerdings weiß man im Lager der Hahnbacher nicht so genau, wo man steht.

Der SV Schwarzhofen hingegen konnte bereits zwei Begegnungen austragen. Im ersten Spiel beim TSV Detag Wernberg erreichte er ein 1:1. Vergangenen Sonntag folgte dann ein 3:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger FC Wernberg. Ein guter Start also für den SV Schwarzhofen in den Rest der Saison. Trainer Adi Götz steht mit seinem Team momentan auf dem vierten Tabellenplatz. Gewohnt heimstark präsentiert sich der Gastgeber schon in der ganzen Saison. Keiner Mannschaft ist es bisher gelungen, in Schwarzhofen zu gewinnen.Die Trauben hängen dort bekanntlich sehr hoch, das weiß auch der SV Hahnbach. In der letzten Saison gab es für die Hahnbacher in Schwarzhofen eine klare 1:4-Niederlage. Es waren schon immer emotionale und hitzige Begegnungen, bei denen die Schiedsrichter alle Hände voll zu tun hatten. Auch am Sonntag ist wieder mit einer kampf- und laufstarken gegnerischen Elf zu rechnen, deren Stärke ganz klar in der Offensive liegt. Mit Martin Weiß und Christoph Danner verfügen die Schwarzhofener über zwei Stürmer der Extraklasse. Aber auch der SVH ist gut gerüstet. Trainer Dominic Rühl und seine Männer gehen gut vorbereitet in dieses erste Match. Bis auf Kapitän Patrick Geilersdörfer sind alle Spieler einsatzbereit.