Sport Hahnbach

17.04.2017

10

Einen auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Heimsieg errang der SV Hahnbach gegen eine insgesamt doch etwas enttäuschende Gästemannschaft von Detag Wernberg. Der Gastgeber gab von Anfang an Gas und setzte Detag unter Druck. Zunächst stand Fabian Brewitzer in aussichtsreicher Position zweimal knapp im Abseits, dann setzte er sich alleine durch, scheiterte aber an Keeper Marco Schönberger. Nach einem Abwehrfehler in der Detag-Hintermannschaft bediente Bastian Freisinger mustergültig wiederum Fabian Brewitzer, der in der 10 Minute zum 1:0 traf.

Kurze Zeit später die erste und einzige gefährliche Aktion der Wernberger in den ersten 45 Minuten, aber Hahnbachs Torhüter Jakob Wismet konnte gerade noch klären. Christof Reichert setzte sich über rechts durch, sein scharfer Ball nach innen landete genau bei Manuel Plach, der in der 24. Minute das 2:0 erzielte.Die Gäste waren vor allem im Spiel nach vorne recht harmlos und konnten die sichere Abwehr des SV Hahnbach kaum gefährden. Mit einer verdienten Führung ging es in die Kabinen.Gleich nach dem Wechsel eine Riesenmöglichkeit durch Fabian Brewitzer, der allein vor dem Torhüter stand, diesen aber nicht überwinden konnte. Der Gastgeber setzte nach und wollte die Entscheidung, nutzte aber seine Chancen noch nicht. Mitte der zweiten Halbzeit verflachte die Begegnung nun etwas. Viele Fouls und Unterbrechungen ließen keinen rechten Spielfluss aufkommen. In der 70. Minute eine Flanke von rechts vor das Hahnbacher Tor, aber ein Wernberger Stürmer lief unter dem Ball durch. Mehr war von den Gästen nicht zu sehen.Die endgültige Entscheidung dann in der 83. Minute: Franz Geilersdörfer lief alleine durch, passte uneigennützig zu Fabian Brewitzer, der zum 3:0-Endstand traf. Der kurz vorher eingewechselte Michael Hirschmann donnerte den Ball noch an die Latte des Wernberger Tores. Eine gute Leistung des SVH sicherte mal wieder einen sehr wichtigen Heimsieg.