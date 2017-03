Sport Hahnbach

17.03.2017

Zum ersten Spiel nach einer langen Winterpause möchte der SV Hahnbach seine zahlreichen Fans auf der Josef-Trösch-Sportanlage willkommen heißen. Anstoß gegen die SpVgg Schirmitz ist am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr. Hahnbachs Trainer Dominic Rühl und seine Mannschaft können es kaum erwarten.

Viel Wert wurde im Training auf Grundlagen und Ausdauer gelegt. Die witterungsbedingt schwierigen Verhältnisse ließen fast nichts anderes zu. Erst seit knapp zwei Wochen kann man auch auf dem Platz so richtig trainieren. Sicherlich kein Vorteil für den SV Hahnbach, aber das ging auch anderen Vereinen so. Man ist gespannt bei den Gastgebern, wie man nun aus den Startlöchern kommt. Schaut man auf die Tabelle, so ist klar, welch enorme Bedeutung von jetzt an jede einzelne Partie besitzt. Dominic Rühl und sein Team wissen, dass es ein schwerer Weg wird, den Klassenerhalt zu sichern. Kann man den Aufwärtstrend, der sich vor der Winterpause abzeichnete fortsetzen, so braucht aber niemand angst und bange werden. Mit Leistungen, wie in Schwarzenfeld (3:1-Sieg) wird es gelingen, da unten raus zu kommen.Sicher positiv wird sich auch auswirken, dass bis auf Kapitän Patrick Geilersdörfer alle Mann an Bord sind. Viele Langzeitverletzte sind wieder zurück. Coach Rühl hat nun wieder mehr Möglichkeiten, seine Mannschaft aufzustellen.Die SpVgg Schirmitz ist allerdings ein ernst zu nehmender Gegner. Als bester Aufsteiger liegt man momentan mit 28 Punkten auf einem guten achten Platz. Nach einem schwachen Start in die Saison (vier Niederlagen in den ersten fünf Partien) hat sich die Truppe von Trainer Josef Dütsch gefangen und sich Stück für Stück nach vorne geschoben. Mit dem 4:0-Heimsieg im Hinspiel gegen den SV Hahnbach ging es aufwärts. Hier hat die SpVgg Schirmitz vor allem läuferisch und kämpferisch den SVH vor große Probleme gestellt.