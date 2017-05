Sport Hahnbach

07.05.2017

8

0 07.05.2017

Derby und Abstiegskampf: Ein ganz enges Spiel liefern sich der SV Hahnbach und die DJK Ensdorf. Am Ende haben die Gäste aus dem Vilstal mehr Glück. Denn die Gastgeber hauen sich die Kugel selbst ins Tor.

Eine unglückliche 0:1-Niederlage musste der SV Hahnbach im Heimspiel gegen die DJK Ensdorf hinnehmen. Beiden Mannschaften sah man deutlich an, dass sie nervös waren und noch Punkte brauchen - die Partie stand auf keinem hohen Niveau. Viele Fehler, wenig Spielfluss über die gesamten 90 Minuten von den beiden Teams. Dem SV Hahnbach steckte das Freitagspiel noch in den Knochen: Beim Gastgeber war fehlende Spritzigkeit immer wieder zu erkennen.Nach einem verhaltenen Beginn dauerte es bis zur 30. Minute, ehe es gefährlich wurde: Manuel Plach köpfte nach einem weiten Einwurf von Michael Rösch aufs Tor, Ensdorfs Keeper Maximilian Hauer hielt. Im Gegenzug eine Möglichkeit für die Gäste, der Schuss ging jedoch weit über den Balken. Dann zwei gute Szenen von Fabian Brewitzer. Zunächst blieb er nach einem langen Ball am Keeper hängen. Dann, nach einem schönen Pass von Christian Seifert, klärte Maximilian Hauer mit einer Superparade. Kurz vor dem Wechsel die beste Gelegenheit für die DJK: Matthias Dotzler kam an die Kugel, scheitert aber an Hahnbachs Keeper Stephan Kollbrand.Nach dem Wechsel bemühte sich der SVH schneller nach vorne zu spielen, aber die Bälle kamen nicht genau genug, so dass die DJK Ensdorf immer wieder klären konnte. In der 65. Minute dann das überraschende 0:1. Stephan Kollbrand kam aus seinem Tor, wollte den Ball aufnehmen, Fabian Schötz spielte das Leder am Keeper vorbei ins eigene Tor.Nach dem Rückstand war die Partie ziemlich zerfahren, viele Fouls und Unterbrechungen prägten das Spiel. Hahnbach brachte zwei frische Offensivkräfte, drehte die Partie aber nicht mehr. Mit einem Sieg wäre man endgültig gerettet gewesen, so muss noch ein wenig gezittert werden.SV Hahnbach: Kollbrand, Sollfrank (80. Gäck), Seifert, Schötz, Rene Brewitzer, Rösch, Plach, Lukas Freisinger, Geilersdörfer, Bastian Freisinger (63. Hüttner), Fabian Brewitzer.DJK Ensdorf: Hauer, Dotzler, Fabian Westiner, Stefan Trager, Hummel, Weiß, Grabinger, Tobias Westiner (60. Dittmeier), Julian Trager, Siebert (90. Falter), Windisch (46. Kammerl).Tor: 0:1 (65./Eigentor) Fabian Schötz - SR: Dieter Dendorfer (Traitsching) - Zuschauer: 200.