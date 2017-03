Sport Hahnbach

07.03.2017

8

0 07.03.2017

Frisches Blut beim Tennisclub (TC) Hahnbach: Mit einer verjüngten Führungsmannschaft geht der TC Hahnbach in die Saison 2017.

Mit Sportwart Michael Rauh, den Jugendwarten Pascal Pickel und Birgit Huber und Verwaltungsrat Alexander Nedostup wurden in der Jahreshauptversammlung Aktive aus der Herren- und Damenmannschaft in wichtige Ämter gewählt. Hermann Huber und Georg Winter wurden für die nächsten zwei Jahre in ihren Ämtern als erster und zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Kassier Herbert Wienzek und Schriftführerin Silvia Dechant. Den Verwaltungsrat bilden Traudl Klamt, Andrea Schulz, Alexander Nedostup, Oliver Stienen und Karl Reyzl. Martina Stienen und Hans Koch prüfen die Kasse. "Diese Mischung aus bewährten Kräften und der Übernahme von Verantwortung durch Jüngere stimmt optimistisch," hieß es dazu in einer Mitteilung des Vereins.Zahlreiche Aktivitäten zeugten demnach 2016 von einem regen Leben beim TC. Hervorzuheben seien Schleiferlturniere, die Beteiligung am Ferienprogramm, die Ausrichtung der Landkreismeisterschaft sowie das Nikolauskegeln im Sportpark Sulzbach-Rosenberg. Neuanschaffungen und Renovierungsarbeiten forderten Einsatz und finanzielle Mittel.Erwartungsvoll blicken besonders die Damen 50 nach ihrem Aufstieg in die Regionalliga auf die neue Saison. Insgesamt beteiligt sich der TC 2017 mit sieben Mannschaften am Spielbetrieb. Positiv entwickelte sich die Werbung im Kindergarten. Sie brachte der Jugendarbeit und dem Kinder- und Jugendtraining jüngste Mitglieder. Der Vorsitzende begrüßte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den Tennisvereinen in Sulzbach-Rosenberg, Schnaittenbach und Vilseck.Der Ehrenvorsitzende des Hahnbacher Kulturausschusses (HKA), Franz Erras, überbrachte Grüße des HKA und wünschte dem neuen Vorstand, allen ehrenamtlich Engagierten sowie dem gesamten Tennisverein viel Glück und Erfolg.Die Ehrung langjähriger Mitglieder war für den Vorsitzenden Anlass, den Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement im Verein hervorzuheben.Weitere Berichte und Bilder zum Vereinsleben sind auf der interessanten Homepage (tc-hahnbach.de) zu finden.