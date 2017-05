Sport Hahnbach

22.05.2017

Beim SV Hahnbach steht mal wieder ein Trainerwechsel an: Nachdem Dominic Rühl vor einigen Tagen Fußballabteilungsleiter Wolfgang Dotzler informierte, dass er eine neue Aufgabe wahrnehmen möchte, mussten die Verantwortlichen des Vereins handeln.

Denn Dominic Rühl hat die große Chance bekommen, als Nachwuchstrainer bei der SpVgg Greuther Fürth tätig zu werden. Er wird nun die U14 übernehmen, die in der Förderrunde Bundesliga spielt. Für Dominic Rühl geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung, wollte er doch schon immer in diesem Bereich arbeiten. Der SV Hahnbach wollte ihm natürlich diese einmalige Gelegenheit nicht verbauen und muss sich nun von Dominic Rühl verabschieden. Er kam im Oktober vergangenen Jahres und übernahm die erste Mannschaft in einer schwierigen Situation. Rühl schaffte die Wende und den Klassenerhalt. Er übertrug seinen Optimismus auf die Mannschaft, die auf dem Platz wieder ein ganz anderes Gesicht zeigte.Der neue Mann an der Seite heißt ab sofort Rüdiger Fuhrmann. Der 56-Jährige Oberpfälzer, von Beruf Geschäftsstellenleiter und Kämmerer im Rathaus Altenstadt/WN, hat bis zum Sommer 2013 sehr erfolgreich den ASV Cham in der Landesliga Mitte trainiert, ehe er beim FC Vorwärts Röslau (Landesliga Nordost) einstieg. Hier hört er nun nach drei Jahren auf.Zuvor war Fuhrmann lange beim jetzigen Landesligisten SV Etzenricht tätig, übernahm den SC Luhe-Wildenau im Jahr 2000 in der Landesliga. Bei der SpVgg SV Weiden im Juniorenbereich sammelte er seine Erfahrungen mit jungen Spielern und coachte auch erfolgreich die zweite Mannschaft der SpVgg SV Weiden, mit der es bis in die Landesliga schaffte. Rüdiger Fuhrmann gilt als ausgesprochen ehrgeizig und sehr erfahren und soll dem Hahnbacher Team neue Impulse verleihen und die Mannschaft weiter entwickeln.