Sport Hahnbach

23.03.2017

23.03.2017

Der Volleyballbezirk Oberpfalz richtet am Wochenende zwei Nordbayerische Meisterschaften der Jugend U 14 aus. Die Jungs sind zu Gast in Regenstauf, die Mädchen kommen zum U-14-Oberpfalzmeister nach Hahnbach.

An zwei Tagen messen sich die acht besten Teams aus Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz in der Josef-Graf-Halle. Am Samstag spielt ab 10.30 Uhr in zwei Gruppen jeder gegen jeden. Die Begrüßung beginnt bereits um 9.45 Uhr. In ersten Überkreuzspielen wird festgelegt, wer am Sonntag ab 10 Uhr um die Plätze eins bis vier und fünf bis acht gegeneinander spielen wird.Die Mädchen des SV Hahnbach treffen schon in der Gruppenphase auf einen der Titelaspiranten, den TV Bad Windsheim (Meister Mittelfranken), mit dem sich Hahnbach seit der U 12 heiße Duelle liefert. Weitere Gegner sind der BSV Bayreuth (Vizemeister Oberfranken) und die DJK Karbach (Vizemeister Unterfranken).Ziel der Mannschaft von Lisa Lederer ist es, mindestens Zweiter in der Gruppe zu werden. So bleiben im anstehenden Überkreuzspiel gegen den Dritten der Gruppe zwei alle Chancen, sich unter die ersten Vier zu qualifizieren. In der Gruppe zwei stehen mit dem TV Mömlingen (Meister Unterfranken), dem SC Memmelsdorf (Meister Oberfranken), dem TSV Ansbach (Vizemeister Mittelfranken) und dem TB Weiden (Vizemeister Oberpfalz) die Nachwuchsteams von Regional- und Bayernligamannschaften am Netz.Der SVH hat sich das hohe Ziel gesteckt, auf das Treppchen zu kommen. Denn die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Bayerische Meisterschaft am 20. Mai und bekommen die begehrten T-Shirts mit der Aufschrift "Bayerische Meisterschaft 2017". Stammspielerin Mandy Duric ist nach langer Verletzungspause wieder im SVH-Kader.SV Hahnbach: Lea Borawski, Elena Bauer, Kathi Fenk, Mandy Duric, Sina und Mia Ströhl, Ramona Zimmermann.