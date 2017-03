Sport Hahnbach

30.03.2017

0 30.03.2017

Schlag auf Schlag geht es zur Zeit beim SV Hahnbach. Innerhalb von drei Wochen richtet der SV die dritte überregionale Meisterschaft aus. Am kommenden Wochenende begrüßen die Verantwortlichen gleich 16 Mannschaften aus Nordbayern in der Josef-Graf-Halle.

Mit 52 Spielen an zwei Tagen hat der Ausrichter alle Hände voll zu tun, um das Turnier der U13-Volleyballerinnen reibungslos über die Bühne zu bringen. Spielbeginn ist am Samstag, 1. April, um 10.30 Uhr und am Sonntag, 2. April, um 10 Uhr. Der SV Hahnbach hat sich als Vierter der Oberpfalz für diese nordbayerische Meisterschaft qualifiziert und trifft in der Gruppe auf den Mittelfrankenmeister TV Altdorf, die DJK Waldbüttelbrunn, Vizemeister aus Unterfranken, und den SC Memmelsdorf, Dritter in Oberfranken.Rein auf dem Papier hat die Heimmannschaft die Außenseiterrolle inne. Aber erst auf dem Spielfeld wird sich zeigen, wie sich die SVH-Mädels von den Trainerinnen Nicole und Ramona Bäumler schlagen. Es geht darum, sich in der Gruppenphase für die Platzierungsspiele der vorderen Plätze zu qualifizieren.Neben dem SV Hahnbach nehmen aus der Oberpfalz noch der TSV Neutraubling, TB/ASV Regenstauf und der TSV Falkenstein teil. Neben dem TSV Neutraubling werden auch dem TB/ASV Regenstauf große Chancen zugerechnet, sich als einer der besten drei für die Bayerische Meisterschaft zu qualifizieren.SV Hahnbach: Elena Bauer, Isabelle Zintl, Mia Ströhl, Lotte Heidlinger, Emilia Deichl