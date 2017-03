Sport Hahnbach

29.03.2017

0 29.03.2017

Bei den nordbayerischen Meisterschaften der U14-Volleyballerinnen in Hahnbach sehen die Zuschauer bereits in der Gruppenphase sehr knappe Spiele - viele gehen über alle drei Sätze. Auch für die Hahnbacher Mädchen wird es ein langes, kräfteraubendes Wochenende.

Zweiter in der Gruppe

Der SV Hahnbach vertrat bei der Meisterschaft ebenso wie der TB Weiden die Oberpfalz. Zunächst gewannen die Hahnbacherinnen noch relativ klar gegen die DJK Karbach mit 2:0. Doch schon gegen den BSV Bayreuth brauchte es drei Sätze, die den knappen Sieg des BSV bedeuteten. Zwar schlugen die SV-Mädchen sehr gut und fehlerfrei auf, aber der Angriff war zu harmlos. Auch gegen den TV Bad Windsheim ging das Match über die volle Distanz. Wieder fehlte die Härte im Angriff und es brauchte lange Ballwechsel bis der 2:1-Sieg eingefahren war.Zwei Siege und eine Niederlage bedeuteten Platz zwei in der Gruppe. Deshalb mussten die Hahnbacherinnen noch in das entscheidende Überkreuzspiel gegen den TB Weiden. Die Anspannung war Spielführerin Sina Ströhl und ihrem Team deutlich anzusehen, bedeutete eine Niederlage in diesem Match doch das Aus im Rennen um einen Podestplatz. Der TB spielte unbekümmert auf und holte sich Satz eins, doch der SVH gab sich nicht geschlagen und entschied den zweiten Satz für sich. Nun war der Siegeswille der Weidenerinnen gebrochen und Hahnbach holte sich mit 15:6 den Sieg.Am Sonntag musste die Mannschaft von Trainerin Lisa Lederer gegen den Gruppensieger TSV Ansbach ans Netz. Wieder ging der erste Satz an die Gegner. In Satz zwei führten die Hahnbacher Mädchen schon 9:0 und 17:11, schafften es aber letztendlich nicht, zu gewinnen. Groß war die Enttäuschung, das Finale verpasst zu haben. Trainerin Lederer munterte die Mädchen auf: "Wir haben noch eine Chance, uns im kleinen Finale gegen den BSV Bayreuth das Ticket für die Bayerische zu holen. Und im Gegensatz zum Gruppenspiel gewinnen heute wir." Und mit deutlich mehr Druck im Angriff, einer guten Feldabwehr und scharfen, sicheren Aufschlägen fuhren die Hahnbacher den Sieg mit 25:20 und 25:19 ein. Die Nachwuchs-Spielerinnen freuten sich über die erkämpften T-Shirts "Bayerische Meisterschaft 2017".Im großen Finale setzte sich der TV Bad Windsheim in drei hart umkämpften Sätzen gegen den TSV Ansbach durch und wurde Nordbayerischer Meister. Der TB Weiden belegte Platz fünf.