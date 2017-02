Sport Hahnbach

23.02.2017

23.02.2017

Dominic Rühl, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Hahnbach, hat für die nächste Saison zugesagt. Es musste nicht lange gesprochen werden mit Abteilungsleiter Wolfgang Dotzler und der Vorstandschaft, um die Verlängerung des Vertrages in trockenen Tüchern zu haben. In Hahnbach ist man mit der Art und Weise, wie Rühl die Mannschaft trainiert und führt vollauf zufrieden. "Die Jungs machen sehr gut mit. Auch die drei Wochen Lauf- und Athletiktraining haben alle voll mit durchgezogen", so der Coach bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins.

Auch die Rückkehr der vielen Langzeitverletzten stimmt den Trainer zuversichtlich, den Klassenerhalt direkt zu schaffen. "Ich habe somit wieder mehr Möglichkeiten und Konkurrenzkampf belebt ja schließlich das Geschäft", sagt Rühl.Der Verbleib in der Bezirksliga ist für den Verein sehr wichtig. Dafür muss nun in den nächsten Wochen alles getan werden. Rühl löste im Oktober Klemens Merkl ab und holte aus den verbleibenden vier Spielen immerhin fünf Punkte. Ganz wichtig war natürlich der 3:1-Sieg beim Tabellenführer 1. FC Schwarzenfeld am letzten Spieltag vor der Winterpause. Hier war die Handschrift des neuen Trainers bereits deutlich zu sehen, und sie wurde von der Mannschaft bestens umgesetzt.Helmut Hefner bleibt weiterhin für die zweite Mannschaft in der Kreisklasse verantwortlich. Auch hier war man sich gleich einig, und hatte die Verlängerung für die nächste Saison schnell unter Dach und Fach. Die Verantwortlichen sind mit der Arbeit des Trainers sehr zufrieden. Helmut Hefner kommt bei den überwiegend sehr jungen Spielern gut an, der notwendige Respekt ist ebenfalls vorhanden, was sich auf die Leistung der Mannschaft positiv auswirkt.Mit dem vorhandenen Kader und den nachrückenden Jugendspielern soll wieder ein Platz im vorderen Mittelfeld in der neuen Saison möglich sein. In der laufenden Runde will der Coach mit seiner Mannschaft so weit wie möglich nach vorne kommen.Auch Torwart-Trainer Johannes Wolf hat verlängert. Er ist seit Juli 2016 für beide Herrenmannschaften tätig und trägt mit seiner Arbeit zum Erfolg beider Teams bei. Johannes Wolf hat im letzten Jahr erfolgreich seinen Torwart-Trainerschein absolviert.