14.04.2017

Nach den beiden überzeugenden Auftritten auswärts am vergangenen Wochenende hat der SV Hahnbach nun an Ostern zwei enorm wichtige Heimspiele vor der Brust.

Zunächst treffen die Hahnbacher am Karsamstag, 15. April, um 16 Uhr auf Detag Wernberg. Am Ostermontag um 15 Uhr dann auf den TuS Kastl. Die sechs Punkte aus den letzten beiden Begegnungen taten dem SV Hahnbach natürlich sehr gut. Konnte er sich damit doch wieder etwas näher an das hintere Mittelfeld herantasten.Am Samstag gegen Detag Wernberg will der SV nun versuchen, nachzulegen. Die Gäste liegen mit 36 Punkten im sicheren Mittelfeld und können bisher mit der Saison recht zufrieden sein. Nach der Winterpause erreichten sie im ersten Spiel ein 1:1 gegen den SV Schwarzhofen und besiegten dann zu Hause den SC Katzdorf und die DJK Ensdorf. Zuletzt trennte man sich im Derby gegen den FC Wernberg mit 0:0. Diese Ergebnisse zeigen, dass Detag Wernberg gut in Form ist und in Hahnbach sicher ein ernstzunehmender Gegner sein wird. Viel Laufarbeit und gutes Zweikampfverhalten mit körperlicher Präsenz zeichnet Detag schon immer aus. Mit Musa Ansuma hat man außerdem einen gefährlichen Torjäger in den eigenen Reihen.Am Ostermontag ist dann der TuS Kastl zu Gast. Der Aufsteiger hat momentan nur drei Zähler mehr als der SVH, eine gute Möglichkeit also, in der Tabelle ranzukommen. Zwei Auswärtsniederlagen stehen für den TuS Kastl in diesem Jahr zu Buche, allerdings hat man zu Hause den SV Raigering klar mit 3:0 besiegt und am letzten Sonntag den TSV Tännesberg mit 2:1 geschlagen. Auch hier heißt es für den SV Hahnbach: Aufpassen und den Gegner nicht unterschätzen.Die Mannschaft um Trainer Dominic Rühl weiß sicher, wie wichtig dieser Doppelspieltag ist. Die zuletzt gezeigten Leistungen waren sehr gut, lediglich die Chancenverwertung in Katzdorf ließ etwas zu wünschen übrig. Kann man die Heimschwäche endlich abstellen, steht weiteren Erfolgen nichts mehr im Wege. Allerdings fehlen dem Gastgeber auch diesmal wieder einige Akteure. Rene Brewitzer befindet sich im Urlaub, Christian Gäck steht am Samstag. und Manuel Plach am Montag nicht zur Verfügung.