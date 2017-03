Sport Hahnbach

29.03.2017

18

0 29.03.201718

Große Zufriedenheit herrschte in der gut besuchten Jahreshauptversammlung des SV Hahnbach. Vorsitzender Hans Luber würdigte besonders den Einsatz vieler Sponsoren, aber auch der Helfer, insbesondere der älteren Generation, von denen viele unentgeltliche Arbeitseinsätze auf dem Sportgelände geleistet werden.

Richtiger Schritt

Zulauf von Ehemaligen

Ehrungen Mit Ehrennadeln und Urkunden wurde eine ganze Reihe von Mitgliedern für ihre langjährige Treu zum Sportverein ausgezeichnet:



60 Jahre: Josef Ertl , Hermann Graf , Heinrich Kummert und Dietmar Schulz



50 Jahre: Franz Erras , Peter Klose und Hans Winkler



40 Jahre: Günter Dechant , Robert Dotzler , Anton Komma , Franz Meidl , Rosalinde Rauscher , Anton Ritter und Manfred Wühr sen.



25 Jahre: Stefan Gericke , Günther Hofbeck , Stefan Horn , Florian Rauch , Hannelore Rauch , Georg Schertl und Daniel Seebauer



400 Fußball-Spieleinsätze: Sascha Rösl



200 Fußballspieleinsätze: Christian Gäck , Franz Geilersdörfer , Christopher Hoffmann und Michael Pozywio



200 Volleyball-Einsätze: Cornelia Sollfrank und Sandra Strobl

(ibj) Zufrieden sei er auch mit dem problemlosen Verhältnis mit der Pächterin der Sportgaststätte. Die gute Zusammenarbeit im Verein mache ihm als Vorsitzenden das Leben leicht. Mit 1070 Mitgliedern, darunter 320 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sei der SV der größte Verein in der Marktgemeinde. Als größtes Kapital im Verein bezeichnete er die Jugend, um die sich über 40 Trainer und Betreuer kümmern.Luber fand es einen richtigen Schritt im Fußballnachwuchs, mit der DJK Gebenbach, dem SF Ursulapoppenricht und SV Michaelpoppenricht eine Spielgemeinschaft einzugehen. Besonders bedankte er sich bei der Marktgemeinde für die kostenlose Überlassung der Josef-Graf-Halle.Schriftführerin Heid Rösl zeigte umfassend die außersportlichen Veranstaltungen auf, wie die Beteiligung am Marktfest und Ferienprogramm, Kinderfasching, monatliche Altpapiersammlung, Kappenabend, Megaparty nach dem Faschingszug. Zugunsten der Fußballjunioren wurde ein Preisschafkopf mit der Rekordbeteiligung von 136 Personen abgehalten. Kassenwart Josef Bauer berichtete von geordneten Finanzen. Die Einnahmen aus der Parkplatzbewachung beim Frohnbergfest und die vielen Spenden seien unentbehrlich. "Der Unterhalt der drei Spielfelder sowie die Erneuerung der Heizungs- und Warmwasseranlage im Sportheim schlagen erheblich zu Buche", so Bauer. Es sei deshalb sparsames Wirtschaften in allen Bereichen notwendig. Aus den Mitgliedsbeiträgen gingen 9600 Euro an Verbandsabgaben vom Konto.Ausführlich informierten die Spartenleiter über ihre Abteilungen. Neben den sportlichen Aktivitäten werde auch großer Wert auf Geselligkeit gelegt. Naturgemäß drehe sich das Wesentliche im Verein um Fußball. Im Nachwuchsbereich wurden insgesamt gute Platzierungen erreicht. Besonderen Anteil habe daran die Jugendleitung unter Federführung von Peter Fiedler, Matthias Götz und Helmut Wawersig, hieß es in der Versammlung. Der demografische Wandel mache sich bemerkbar. Bei den Senioren I war das Saisonziel ein gesicherter Tabellenplatz. Jedoch mit nachlassender Spielqualität und entsprechender Tabellensituation sah man sich noch vor der Winterpause zu einem Trainerwechsel veranlasst. Bei den Senioren II gebe es spieltechnisch so gut wie keine Sorgen. Es sei hier wichtig, dass den nachrückenden Jugendspielern eine gute Plattform zum Einstieg in den Seniorenspielbetrieb geboten werde.Das Paradestück des Vereins sind derzeit die Volleyball-Damen. Die Abteilung ist weiterhin Basisstützpunkt des Bayerischen Volleyballverbandes. Der Aufstieg der Damen I in die Regionalliga war ein herausragendes Ereignis. Auch die übrigen Mannschaften erreichten beachtliche Erfolge. Elf Jugendteams, allesamt Mädchen, knüpfen an die Erfolge der Senioren an und haben sich für die Nordbayerischen Meisterschaften qualifiziert.In der Tischtennisabteilung befinden sich zwei Herren- und zwei Jugendmannschaften im Spielbetrieb mit ansprechenden Platzierungen. Erfreulicherweise gebe es im Erwachsenenbereich wieder Zulauf von Hobby- und ehemaligen Turnierspielern, so die Verantwortlichen. Die Gymnastiksparte veranstaltete sechs Kurse für alle Altersklassen. 44 Kinder beteiligten sich am Ferienprogramm. Als herausragende Veranstaltung wurde der Kinderfasching mit 250 Anwesenden bezeichnet. Die Laufsparte war mit drei Mannschaften beim Landkreislauf vertreten. Auch die Spartenleiter für Wandern und Altherren-Fußball berichteten aus ihren Abteilungen.Bürgermeister Bernhard Lindner zollte großen Respekt für die rundum erfolgreiche Arbeit der Abteilungen. Mit den Volleyballerinnen besitze die Marktgemeinde ein Aushängeschild. Große Anerkennung gelte der Jugendarbeit. An der kostenfreien Nutzung der Josef-Graf-Halle solle festgehalten werden. Kulturausschussvorsitzender Martin Wild dankte für das ehrenamtliche Engagement im Hahnbacher Vereinsleben. Der SV sei ein verlässlicher Partner. Zufriedenheit sei sein Prädikat.