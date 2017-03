Sport Hahnbach

05.03.2017

11

0 05.03.201711

Um 21.39 Uhr am Samstagabend ist der Jubel unbeschreiblich. Mit 3:1 haben die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord soeben den gastgebenden TV Mömlingen besiegt. Damit sind sie vorzeitig Meister und direkter Aufsteiger in die Regionalliga Südost.

Blitzstart des TV

Wenig geschockt

Meister-T-Shirts

Von Beginn an zeigten die Vilstalerinnen, dass sie gewillt waren, den Titelgewinn bereits am drittletzten Spieltag perfekt zu machen. Durch eine Aufschlagserie von Sandra Ringel gingen sie schnell mit 11:1 in Führung. Diesen Vorsprung gaben die SVH-Damen nicht mehr aus der Hand und holten sich mit 25:19 den ersten Teilabschnitt.In Durchgang zwei erwischten die Unterfranken mit 9:2 einen Blitzstart. Doch wieder war es die Hahnbacher Außenangreiferin, die ihr Team im Spiel hielt. Trotz zweier Auszeiten von Mömlingens Trainer Joachim Weber blieb sie an der Grundlinie und aus einem 8:13-Rückstand wurde eine 19:13-Führung. Der Rest zum erneuten 25:19-Satzgewinn war dann für die Stammsechs mit Christina Winkler im Zuspiel, Veronika Dehling in der Diagonalen, Lorena Tilgen als zweite Außenangreiferin, Julia Piater und Cornelia Sollfrank im Mittelblock sowie Johanna Arndt als Libera nur noch reine Formsache.Doch der gastgebende TV gab sich auch nach dem 0:2-Rückstand nicht auf und kämpfte sich im dritten Satz zurück. Mit einem heißumkämpften 27:25, bei dem die Oberpfälzerinnen einen Matchball hatten, verkürzten sie auf 2:1.Aber die Truppe von Sigi Meier zeigte sich wenig geschockt, startete konzentriert und hoch motiviert in den nächsten Satz und hielt die Mömlinger Damen immer mit zwei, drei Punkten auf Distanz. Durch ein ungefährdetes 25:22 sicherten sich die SVHlerinnen den Satz und den Sieg, zu dem auch Corinna Freimuth und Lena Meier ihren Teil bei ihren Kurzeinsätzen mit beitrugen sowie die verletzte Kapitänin Anna Dotzler und Lisa Neidl als unermüdliche Antreiber an der Seitenlinie.Unter dem Jubel der vielen mitgereisten Fans streiften sich Spielerinnen und Trainer nach Spielende die vorbereiteten Meister-T-Shirts mit der Aufschrift "Regionalliga - wir sind zurück" über und immer wieder auf der Rückfahrt und der anschließenden Feier im Sportheim in Hahnbach hallte es durch die Nacht "Auf-, Auf- Aufsteiger sind wir!"