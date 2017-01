Sport Hahnbach

16.01.2017

Nach neun Siegen in Folge mussten sich die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord bei ihrem Gastspiel bei der VGF Marktredwitz mit 2:3 geschlagen geben. Dank des einen gewonnen Punktes führen sie aber weiterhin die Tabelle mit nunmehr jeweils fünf Punkten Vorsprung auf die Oberfranken und den TSV Eibelstadt an. Dabei sah es nach zwei gespielten Sätzen eher so aus, als ob der Tabellenführer eine klare Niederlage beziehen würde und mit nur mehr drei Punkten vor den "Rawetzer" Damen in den weiteren Verlauf der Rückrunde gehen würde.

Die Gastgeberinnen bestimmten nämlich mit ihrem fast fehlerfreien Spiel von Beginn an die Partie und distanzierten die SVH-lerinnen mit 25:17 und 25:15. Viel zu harmlos agierten die Hahnbacherinnen im Aufschlag und im Angriff. Noch dazu unterliefen ihnen immer wieder leichte Fehler, die die Truppe um die ehemaligen Sulzbacher Regionalligaspielerinnen Helena Rahn und Gina Renner dankend annahm.Doch im dritten Abschnitt änderte sich plötzlich das Bild. Mit einem "Schlimmer geht's nimmer" und "Weil's eh schon wurscht ist" starteten die Vilstalerinnen gegen einen vielleicht im Gefühl des sicheren Sieges etwas nachlassenden Gegner eine fulminante Aufholjagd. Lautstark unterstützt von den Auswechselspielerinnen gelang mit einem klaren 25:13 der Satzanschluss. Nun zeigten die Spielerinnen um Kapitänin Anna Dotzler, warum sie die Liga bis dato so klar beherrscht hatten. Druckvolle Aufschläge, harte Angriffsschläge und viel Bewegung in der Abwehr prägte das Hahnbacher Spiel und so entwickelte sich auch das erhoffte Spitzenspiel. Mit 25:20 zwang der SVH den Tiebreak.Nach ausgeglichenem Beginn dominierten in diesem zum Leidwesen der zahlreichen Hahnbacher Fans wieder die Damen aus dem Fichtelgebirge das Geschehen und sicherten sich mit einem klaren 15:6 den Satz und den Sieg. Hahnbachs Trainer Sigi Meier war nach der Begegnung trotz der Niederlage stolz auf seine Spielerinnen: "Wie sie sich nach den ersten beiden Sätzen wieder ins Spiel gekämpft haben, war sensationell. Auf diese Leistung lässt sich aufbauen für die weitere Rückrunde, die schwer genug wird, da bei keinem weiteren Spieltag aufgrund von Beruf, Studium, Urlaub und privaten Gründen mehr der komplette Kader mehr zur Verfügung stehen wird."SV Hahnbach: Johanna Arndt, Veronika Dehling, Anna Dotzler, Corinna Freimuth, Katharina Maier, Julia Piater, Sandra Ringel, Cornelia Sollfrank, Lorena Tilgen, Anne Wagner, Christina Winkler.