16.03.2017

Im letzten Spiel der Bayernligasaison 2016/17 müssen die Volleyballerinnen des SV Hahnbach am Sonntag, 19. März, bei der Spielgemeinschaft Weiden/Vohenstrauß antreten. Spielbeginn in der Turnhalle der Berufsschule am Stockerhutweg in Weiden ist um 14 Uhr.

Klasse sicher

Für beide Teams geht es in dieser Begegnung im Prinzip um nichts mehr und sie können deswegen befreit aufspielen.Die Vilstalerinnen stehen seit dem drittletzten Spieltag als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Südost fest, die SG hat sich am vergangenen Spieltag mit dem 3:1-Erfolg in Veitsbronn als Aufsteiger aus der Landesliga Nordost den direkten Klassenerhalt gesichert.Auf Seiten des SV Hahnbach fehlen am Sonntag mit Katharina Maier (Urlaub), Cornelia Sollfrank (Studium) und Anne Wagner (Beruf) drei Spielerinnen. Mit Johanna Arndt (Libera), Veronika Dehling (Diagonal) und Christina Winkler (Zuspiel) sind deswegen drei Positionen im Hahnbacher Stammsechser fest vergeben.Im Außenangriff mit Kapitänin Anna Dotzler, Sandra Ringel und Lorena Tilgen sowie im Mittelblock mit Corinna Freimuth, Lisa Neidl und Julia Piater hat Trainer Sigi Meier je eine Wechselmöglichkeit.Im abschließenden Saisonspiel will er allen seinen Damen noch einmal Einsatzzeiten ermöglichen.