09.02.2017

Eine scheinbar leichte Aufgabe wartet auf die Volleyballerinnen des VC Hahnbach - und danach gibt's erstmal drei Wochen Pause.

Zum vorletzten Heimspiel der Saison 2016/17 erwarten die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr die Vertretung des TSV Feucht in der Josef-Graf-Halle. Wie es scheint eine leichte Aufgabe, führen doch die Vilstalerinnen mit 39 Punkten die Tabelle souverän an, während die Gäste mit gerade mal drei Punkten auf dem letzten Platz liegen. Der harte Doppelspieltag vom vergangenen Wochenende hat bei einigen Hahnbacher Spielerinnen Spuren hinterlassen. Krankheit und Verletzungen machten einen regulären Trainingsbetrieb in dieser Woche fast unmöglich. So hofft Hahnbachs Trainer Sigi Meier auf einen möglichst vollständigen Kader, um gegen Feucht keine Punkte abgeben zu müssen. Erstmals im Team stehen wird am Samstag mit Lisa Neidl eine Ex-Spielerin der VG Sulzbach-Rosenberg, die nach einem Auslandsaufenthalt eine neue sportliche Herausforderung sucht.Ob es zu einem Einsatz gegen die Mittelfranken kommen wird, hängt auch vom Spielverlauf gegen einen sich im Aufwind befindlichen Gegner ab. Die Feuchter Damen um Trainer Armin Hoefer haben in den letzten beiden Partien bei der 2:3-Niederlage gegen die SG Weiden/Vohenstrauß und dem 3:2-Sieg über den ASV Veitsbronn ihre ersten Erfolgserlebnisse in dieser Saison gefeiert und sind nicht bereit, die Punkte ohne Gegenwehr an den Spitzenreiter abzugeben. Meier fordert deswegen von seinen Spielerinnen volle Konzentration, um den aktuellen Vorsprung von fünf Punkten aus Marktredwitz nicht unnötig aufs Spiel zu setzen. Mit drei weiteren Punkten auf der Habenseite könnten die SVH-Damen gelassen in die dann folgende dreiwöchige Spielpause gehen, bevor im März der Endspurt beginnt.