Sport Hahnbach

21.01.2017

0

0 21.01.2017

Zum ersten Heimspiel im Jahr 2017 erwarten die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr den TSV Zirndorf in der Josef-Graf-Halle. Die Gäste liegen momentan auf einem gesicherten fünften Tabellenplatz und dürften mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Bereits beim Hinspiel im Oktober zeigte die Truppe von Günter Bernard, dass sie im zweiten Jahr ihrer Ligazugehörigkeit dazu fähig ist, auch den Topteams der Staffel Paroli zu bieten. Nach vier hart umkämpften Sätzen gingen die Vilstalerinnen mit 3:1 als Sieger vom Feld.Mit aktuell 18 Punkten auf dem Konto können die Mittelfranken befreit aufspielen. Die Mannschaft besticht durch ihr geradliniges Spiel und ist auf allen Positionen gut besetzt. Bei den Hahnbacherinnen fällt mit Julia Piater aufgrund einer Schulterverletzung, die sie sich im Spitzenspiel vergangenes Wochenende bei der VGF Marktredwitz zugezogen hat, eine Stammkraft im Mittelblock voraussichtlich längerfristig aus. Ersetzen wird sie Corinna Freimuth, die zu Beginn der Saison noch für die Spielgemeinschaft TuS Schnaittenbach/SV Hahnbach in der Landesliga Nordost aktiv war und seit November 2016 fest im Bayernligateam des SVH integriert ist. Zusammen mit Cornelia Sollfrank soll sie versuchen, möglichst viele Bälle der Gegnerinnen zu blockieren und eigene Schnellangriffe zum Abschluss zu bringen. Weiterhin werden am Samstag Kapitänin Anna Dotzler und die erst 16-jährige Lorena Tilgen auf den Außen- sowie Veronika Dehling und Sandra Ringel auf den Diagonalpositionen versuchen, die nötigen Punkte zu erzielen.In Szene gesetzt werden sie wie immer von Katharina Maier und Christina Winkler, die die Bälle möglichst variabel auf ihre Angreiferinnen verteilen wollen. Eine tragende Rolle in Annahme und Verteidigung kommt wie immer Libera Johanna Arndt zu. Die SVH-Damen hoffen auf die gewohnt lautstarke Unterstützung ihrer Fans, um mit einem klaren Sieg auch weiterhin die Tabelle souverän anführen zu können.