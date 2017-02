Sport Hahnbach

12.02.2017

17

0 12.02.201717

Mit einem ungefährdeten 3:0 Erfolg gegen Tabellenschlusslicht TSV Feucht festigten die Volleyballerinnen des SV Hahnbach ihre Spitzenposition in der Bayernliga Nord. Der emotionale Höhepunkt des Spiels fand allerdings bereits vor dem Anpfiff der Begegnung statt. Hannes Rutke, langjähriger Trainer bei der VG Sulzbach-Rosenberg und zuletzt in Weiden tätig, bat seinen langjährigen Trainerkollegen und Freund Sigi Meier, ihn aus dem aktiven Schiedsrichterdienst zu verabschieden. Meier tat dies gerne auch im Namen des Präsidiums des Bayerischen Volleyballverbandes, dem er ja als Landesjugendwart angehört (siehe Kasten).

Im anschließenden Spiel tat der Tabellenführer nicht mehr als unbedingt nötig, um gegen einen allerdings ersatzgeschwächten Gegner sicher zu gewinnen. Passten sich die Hahnbacherinnen im ersten Satz noch dem Rhythmus des Gegners an und konnten erst zum Ende hin mit 25:19 entscheidend davonziehen, waren die Durchgänge zwei und drei geprägt vom Aufschlagdruck der Vilstalerinnen, guter Blockarbeit und variablem Angriffspiel des Spitzenreiters. 25:11 und 25:13 hießen deswegen auch die eindeutigen Satzergebnisse.Ein gelungenes Debut auf Hahnbacher Seite feierte Lisa Neidl, die im letzten Abschnitt für die leicht verletzte Julia Piater ins Spiel kam.Die SVH-Damen haben nun eine dreiwöchige Spielpause vor sich, in der sie entspannt dem Gastauftritt des Tabellenzweiten VGF Markredwitz beim TSV Eibelstadt zusehen können und dann wissen, wie viele Punkte aus den Begegnungen in Mömlingen, gegen Eibelstadt und in Weiden noch nötig sind, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. SV Hahnbach: Johanna Arndt, Veronika Dehling, Anna Dotzler, Corinna Freimuth, Katharina Maier, Lisa Neidl, Julia Piater, Sandra Ringel, Cornelia Sollfrank, Christina Winkler.