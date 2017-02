Sport Hahnbach

02.02.2017

1

0 02.02.2017

U14-Mädchen in Hahnbach

Amberg. (db) Wichtige Punkte werden im Abstiegskampf in der Landesliga Nord-Ost der Frauen am Samstag, 4. Februar, vergeben. In Bayreuth trifft der BSV 98 Bayreuth auf TB/ASV Regenstauf II und die SG Schnaittenbach/Hahnbach.Neuling SC Ettmannsdorf erwartet zudem die VG Hof und den SV Wilting in der Oberpfalzhalle, der TSV Abensberg will zuhause gegen den angeschlagenen TSV Neutraubling punkten und dann den Tabellenführer VG Bamberg II herausfordern. Bezirkspokalsieger VC Kallmünz-Burglengenfeld hat in der Bezirksliga Männer einen Heimspieltag im Fischer-Gymnasium Burglengenfeld mit der SG Weiden/Vohenstrauß und dem SVSW Kemnath zu bestreiten.Auf dem Nebenfeld im Fischer-Gymnasium kommt es zum Rückspiel der beiden Meisterkandidaten der Bezirksklasse Männer VC Kallmünz-Burglengenfeld II, und VC/TuS Hirschau. Im Hinspiel in eigener Halle triumphierte der VCH, doch haben die Hausherren aufgerüstet und bieten geballte Routine auf. Dritter im Bunde ist der SV Donaustauf II.Kreisliga Nord Frauen: Samstag, 14 Uhr: ASV Schwend II - SV Hahnbach IV - TuS Schnaittenbach II (Birglandhalle Schwend). 14 Uhr TSG Mantel-Weiherhammer - TV Vohenstrauß - VC Amberg III (Schulturnhalle Weiherhammer).Die Hallen des Theresien-Gymnasiums in Ansbach sind am Samstag und Sonntag Schauplatz für die nordbayerischen Meisterschaften der U18-Mädchen . Gesucht werden drei Teilnehmer für die bayerische Meisterschaft am 4. März.Gute Chancen hierfür werden dem VC Schwandorf eingeräumt, der zunächst mit dem TV Altdorf, N.H.Young Volleys und TSVgg Hausen in Gruppe A spielt. Der Nachwuchs des SV Hahnbach hat in Gruppe B den TuS Frammersbach, Gastgeber TSV Ansbach und SC Memmelsdorf zum Gegner.Endrunde U14-Mädchen Kreis Nord (Plätze 8 - 13): Sonntag, 5. Februar, 10 Uhr VC Schwandorf, TB Weiden II, ASV Schwend (m), FC Rieden, SVTUSDJK Grafenwöhr, TSV 1960 Kastl (Berufsschule Weiden). Endrunde U14-Mädchen Kreis Nord (Plätze 1 - 7): Sonntag 10 Uhr SV Hahnbach, TB Weiden, ASV Schwend, TuS Schnaittenbach, VC Amberg I und II (Josef-Graf-Halle Hahnbach).