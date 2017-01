Sport Hahnbach

26.01.2017

Ein angeschlagener Gegner ist oft am gefährlichsten. Ob der Spruch stimmt, werden die Volleyballerinnen des SV Hahnbach beim Tabellenvorletzten ASV Veitsbronn in Erfahrung bringen.

Am Samstag, 28. Januar, müssen die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord zum ASV Veitsbronn antreten. Die Mittelfranken hatten nach Jahren in der Regionalliga und dritten Liga zwei Abstiege in Folge zu verkraften und laufen auch in diesem Jahr Gefahr, eine Spielklasse tiefer zu rutschen. Doch nach dem Motto "Angeschlagene Gegner sind die gefährlichsten" sollten die SVH-Damen die Veitsbronnerinnen tunlichst nicht unterschätzen.Bereits im Hinspiel mussten sie im ersten Satz in die Verlängerung, der dann knapp mit 26:24 gewonnen werden konnte. Mit der drittligaerfahrenen Carolin Bub hat die Truppe von Alwin Bamberger eine der Top-Spielerinnen der Liga in ihren Reihen, die schwer zu halten sein wird.s Trainer Sigi Meier richtete deswegen im Training während der Woche das Augenmerk auf die Blockarbeit und das Abwehrverhalten in Abstimmung zum Block. Zudem soll mit einer ähnlich guten Aufschlagleistung wie gegen Zirndorf am vergangenen Wochenende der Spielaufbau beim Gegner entscheidend erschwert werden.Darüber hinaus will man selbst wieder versuchen, mit einem abwechslungsreichen und schnellen Angriffsspiel möglichst viele Punktgewinne zu erzielen. Da nicht zu erwarten ist, dass Marktredwitz und Eibelstadt Punkte abgeben, werden die Hahnbacherinnen alles daran setzen, mit weiteren drei Zählern den Vorsprung von fünf Punkten auf die Verfolger zu erhalten.Bis auf die verletzte Julia Piater und Anne Wagner steht hierfür der gesamte Kader zur Verfügung. Spielbeginn in der Sporthalle der Mitteschule an der Siegelsdorfer Straße 24 ist um 19 Uhr.