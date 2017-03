Sport Hahnbach

12.03.2017

50

0 12.03.201750

Mit 3:2 besiegten die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord in ihrem letzten Heimspiel den Tabellenvierten TSV Eibelstadt und boten dabei den wiederum zahlreichen Zuschauern über zwei Stunden hinweg einen wahren Volleyballkrimi.

Danach sah es zu Beginn des Spiels allerdings nicht aus. Das Team um Kapitänin Anna Dotzler, die sich trotz Verletzung aufgrund der Erkrankung von Sandra Ringel in den Dienst der Mannschaft stellte, dominierte das Geschehen mit druckvollen Aufschlägen, guter Annahme und variablem Angriffsspiel. Ein 25:20-Satzgewinn war der verdiente Lohn. Mit dem gleichen Elan starteten die Vilstalerinnen in Durchgang zwei. Doch bei einer 15:9 Führung riss plötzlich der Faden. Die eigene Annahme schwächelte, die Angriffe waren nicht mehr effektiv und Eibelstadt gewann immer mehr Oberwasser. Die Truppe von Gästetrainerin Anette Schwab spielte sich in einen wahren Spielrausch und schaffte mit einem 25:20 den Satzeinstand. IIhre moralische Überlegenheit nahmen die Gäste mit in den nächsten Abschnitt. Schnell lagen sie mit 9:3 in Front, und die SVH-Damen konnten den erneuten Satzverlust mit 22:25 nicht verhindern. Lautstark unterstützt von ihren Fans stemmten sie sich aber im vierten Satz gegen den drohenden Spielverlust. Die Annahme um Libera Johanna Arndt stand nun wieder besser. Daraus resultierte ein zielgerichteter Spielaufbau und mit 25:17 gelang der Satzausgleich. So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Hier lagen die Gäste bereits mit 13:8 in Front, ehe Cornelia Sollfrank zum Aufschlag kam. Trotz zweier Auszeiten des Gegners blieb sie an der Grundlinie bis zum 13:13 Ausgleich. Dann hatte Eibelstadt Matchball, den der SVH aber erfolgreich abwehrte. Julia Piater beendete mit einem Schnellangriff zum 16:14 den Satz und das Spiel. Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindner, der mit zahlreichen Markträten dem Spiel beiwohnte, und SVH-Vorsitzender Hans Luber gratulierten den Spielerinnen und ihrem Trainer zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga.SV Hahnbach: Johanna Arndt, Veronika Dehling, Anna Dotzler, Corinna Freimuth, Lisa Neidl, Julia Piater, Sandra Ringel, Cornelia Sollfrank, Lorena Tilgen, Anne Wagner, Christina Winkler.