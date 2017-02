Sport Hahnbach

14.02.2017

Die Oberpfalzmeisterschaft der U14 stand für den SV Hahnbach unter keinem guten Stern. Zum einen waren einige Spielerinnen grippemäßig angeschlagen und zum anderen hat Mandy Duric ihren Arm immer noch eingegipst. Trotzdem wollten die Mädchen um Trainerin Lisa Lederer beweisen, dass sie zu den Besten der Oberpfalz gehören.

In der Gruppe gesiegten sie ziemlich klar den TB/ASV Regenstauf und den TB Weiden jeweils mit 2:0. Im Überkreuzspiel traf man auf den TSV Neutraubling, der etwas überraschend dem VC Amberg den Vortritt in der anderen Gruppe lassen musste. Der TSV setzte von Anfang an den SVH mit langen platzierten Bällen unter Druck, so dass er sich sehr schnell einen Acht-Punkte-Vorsprung erarbeiten konnte, ehe die Hahnbacher Mädchen zurück ins Spiel fanden und sich ein knappes 26:24 erkämpften. Im zweiten Satz gaben die Gastgeberinnen vorzeitig auf und schenkten dem SVH den Satz mit 25:15. Somit war das Ziel "Teilnahme an der Nordbayerischen" geschafft. Im zweiten Überkreuzspiel schaltete der TB Weiden den VC Amberg mit 2:0 aus und im Finale standen sich, wie schon in der Gruppe, der TB Weiden und der SV Hahnbach am Netz gegenüber. Mit der Einstellung: "Den TB W haben wir ja heute schon klar geschlagen" ging die Truppe ins Match und wurden bitter bestraft. Viel zu statisch und ohne Druck spielte der SVH auf und der erste Satz ging ohne große Gegenwehr an Weiden. Erst eine Standpauke von Trainerin Lisa Lederer weckte den Kampfgeist der Hahnbacher, und der zweite Satz ging denkbar knapp mit 25:23 an den SVH. Im Tiebreak klappte auf Hahnbacher Seite alles. So schnell konnte man gar nicht schauen, war der Satz mit 15:2 zu Ende und der SV Hahnbach Oberpfalzmeister.