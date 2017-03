Sport Hahnbach

Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach brauchen nur noch zwei Punkte in drei Partien für den Aufstieg. Schon am Samstag könnten sie die Meisterschaft perfekt machen. Trainer Sigi Meier wird aber wohl auf Kapitänin Anna Dotzler und drei weitere Spielerinnen verzichten müssen.

Nicht gespielt und doch gewonnen. Diese Erfahrung durften die Volleyballerinnen des SV Hahnbach in der Bayernliga Nord während ihrer dreiwöchigen Spielpause machen. Denn der direkte Verfolger VGF Marktredwitz verlor sein Spiel beim TSV Eibelstadt. Die Vilstalerinnen hingegen waren wegen der Teilnahme des TV Mömlingen an der nordbayerischen Meisterschaft der U 20 spielfrei. Damit reichen den Hahnbacherinnen zwei Punkte in den drei ausstehenden Partien, um die Meisterschaft perfekt zu machen.Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Samstag im Nachholspiel in Mömlingen. Im Vergleich Erster gegen Siebter scheinen die Vorteile eigentlich klar bei den Oberpfälzerinnen zu liegen. Doch auch das Team aus Unterfranken benötigt jeden Punkt, um nicht noch auf den Relegationsplatz zu rutschen. Deswegen werden sie wohl alles daran setzen, gegen den Ligaprimus zu punkten.s Trainer Sigi Meier muss in diesem vorentscheidenden Spiel auf Zuspielerin Katharina Maier und auf Anne Wagner verzichten. Der Einsatz von Kapitänin Anna Dotzler ist aufgrund einer erneuten Knieverletzung unwahrscheinlich. Lorena Tilgen spielt am Samstag mit dem Team des VC Schwandorf die bayerische Meisterschaft der U 18 in Lohhof. Die Lücke im Außenangriff wird die erst 15-jährige Lena Meier füllen, die mit der Bayernauswahl des Jahrgangs 2002 bereits Bayernliga-Luft in der Südstaffel geschnuppert hat. Mit ihr und den etablierten Spielerinnen Johanna Arndt (Libera), Veronika Dehling (Diagonal), Corinna Freimuth, Lisa Neidl, Julia Piater, Cornelia Sollfrank (alle Mittelblock), Sandra Ringel (Außen) und Christina Winkler (Zuspiel) hofft Meier, den Aufstieg zu schaffen.Für die längste Anreise der Saison und wegen der Möglichkeit des Titelgewinns setzt der SV Hahnbach einen Bus ein. Einige wenige Plätze für Kurzentschlossene sind noch frei, Anmeldung bei Anna Dotzler oder Christina Winkler ist aber vonnöten. Abfahrt ist am Samstag, 4. März, um 14 Uhr am Parkplatz beim Sportgelände des SV Hahnbach.