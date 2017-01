Sport Hahnbach

13.01.2017

1

0 13.01.2017

Zum Start in die Rückrunde der Bayernliga-Nord müssen die Volleyballerinnen des SV Hahnbach am Samstag, 14. Januar um 17 Uhr beim Tabellenzweiten VGF Marktredwitz antreten.

Nach einer Energieleistung bezwangen die Vilstalerinnen Marktredwitz bereits in heimischer Halle mit 3:1. Zu Saisonbeginn legten sie damit den Grundstein für eine Serie von neun Siegen in Folge. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Sigi Meier einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Oberfranken. Selbst bei einer Niederlage wären die Hahnbacherinnen deswegen weiter Tabellenführer. Ein Sieg wird in der Sebald-Arena mit ihrem Flair und der lautstarken Unterstützung der Fans nicht leicht sein.Der Tabellendritte TSV Eibelstadt machte es aber bereits vor: Im November gewann er etwas überraschend mit 3:1. Für die SVH-Damen wird es sicherlich darauf ankommen, wie sie nach fünf Wochen Spielpause wieder in den Matchrhythmus finden. Voraussichtlich werden alle Spielerinnen verfügbar sein. Für den Außenangriff plant Trainer Sigi Meier mit Kapitänin Anna Dotzler, Sandra Ringel und Lorena Tilgen, im Mittelblock stehen ihm Corinna Freimuth, Julia Piater und Cornelia Sollfrank zur Verfügung. Die Diagonalposition bekleiden Veronika Dehling und Anne Wagner, die Bälle im Zuspiel verteilen Katharina Maier und Christina Winkler. Die Liberastelle besetzt Johanna Arndt.