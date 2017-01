Vermischtes Hahnbach

13.01.2017

Zum wiederholten Mal hatte sich Irmgard Limbeck (Mitte) mit einem Verkaufsstand am Hahnbacher Adventsmarkt beteiligt. Voraus gegangen waren viele Stunden, in denen sie kunstvolle Weihnachtsdeko gebastelt hatte. Diese war an den Markttagen sehr gefragt, so dass als Reinerlös 1000 Euro zusammenkamen. Das Geld übergab Limbeck an den Förderverein zum Erhalt der Pfarrkirche St. Jakobus und der Frohnbergkirche. Dessen Vorsitzender Franz Erras (links) und Pfarrer Christian Schulz (rechts) waren über die Höhe der Spende überrascht und meinten, dass das neue Jahr gern so weitergehen dürfe - Spenden seien immer willkommen. Bild: ibj