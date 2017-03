Vermischtes Hahnbach

21.03.2017

45 kälteresistente Schwimmer haben sich auch heuer in Hahnbach beim Winterschwimmen in die Vils gewagt. Auf das Kommando "Patschnass" stürzten sie sich bei sechs Grad Wassertemperatur in den Fluss.

Nach 35 Minuten ins Ziel

Zehn Frauen dabei

(ibj) Der ursprüngliche Termin am Dreikönigstag für die 38. Auflage des Winter-Vilsschwimmens musste wegen plötzlichen Starkfrosts verschoben werden. Etwa zweieinhalb Monate später waren nun die Temperaturen annehmbarer. 45 mutige Schwimmer, die in Neoprenanzügen steckten und Schwimmflossen an den Füßen hatten, gingen an den Start.Unter dem Beifall der Zuschauer stürzten sie sich auf das Kommando "Patschnass" des Ortsgruppenvorsitzenden Daniel Weidner bei sechs Grad Wassertemperatur an der Hahnbacher Brücke in die Vils. Dank der günstigen Strömung wurde die Kondition der Schwimmer nicht übermäßig beansprucht, so dass bereits nach 35 Minuten die ersten Schwimmer die zwei Kilometer lange Strecke bis unterhalb der Kläranlage zurückgelegt hatten. Die Einheimischen und die auswärtigen Zuschauer empfingen die Schwimmer begeistert - und vor allem mit einer wärmenden Tasse Tee.Die Feuerwehr sorgte im Anschluss für eine kleine Grundreinigung der Schwimmer, denn das schlammige Wasser hinterließ einige Spuren. Die Schwimmer erwartete dann im Hahnbacher Hallenbad eine warme Dusche. Wie fit die Schwimmer offenbar waren, bestätigte der ärztliche Betreuer Dr. Christoph Robl: Es hab keine medizinischen Vorkommnisse.Für die tapferen Schwimmer - darunter waren auch zehn Frauen - gab es nachher eine Urkunde. Drei Gruppen, die die meisten Teilnehmer hatten, bekamen einen Pokal überreicht. Mit neun Aktiven, unter ihnen vier Frauen, belegte die Wasserwacht-Ortsgruppe Vilstal-Kümmersbruck den 1. Platz, gefolgt von Auerbach mit sieben Männern und zwei Frauen und Vilseck mit acht Männern und einer Frau. Für den ältesten Teilnehmer, den 66-jährigen Jonny Graf aus Berg, gab es ein Präsent.Lobende Worte zum traditionellen Wintervilsschwimmen kamen vom Kreisvorsitzenden der Wasserwacht, Michael Schmidt: "Das Schwimmen ist eine Demonstration des Leistungsvermögens und der Einsatzbereitschaft." Die Ortsgruppe Hahnbach sei damit über den Landkreis hinaus, zu einem Begriff geworden.