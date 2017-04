Vermischtes Hahnbach

13.04.2017

3

0 13.04.2017

Der Hahnbacher Diakon Georg Lindner zieht sich nach 23 Jahren Tätigkeit in der Marktgemeinde zurück. Ein neuer Abschnitt beginnt somit nicht nur für ihn.

Großes Lob

Neuer Abschnitt

(mma) Mit sehr viel Lob verabschiedete Pfarrer Dr. Christian Schulz den Michaelpoppenrichter und dankte im Namen der Pfarrgemeinde für dessen wertvolle Arbeit und das "stets sehr gute Verhältnis".In seiner Rede versicherte Georg Linder, dass ihn "das Amt ausgefüllt, aber auch erfüllt" habe. Ein großes Lob ging an den ehemaligen Pfarrer Thomas Eckert für seine Ermutigung, den Dienst als Diakon in Hahnbach anzutreten.Aber auch allen Frauen und Männern, die ihn von Anfang an unterstützend begleitet hatten, galt sein Dank sowie den derzeitigen Priestern der Pfarrgemeinde, Christian Schulz, Pfarrvikar Christian Preitschaft, den Pfarrern im Ruhestand Hans Peter Heindl und Eduard Feichtmeier sowie Diakon Dieter Gerstacker. Er würdigte sie für ihr "selbstverständliches Einbinden in die gemeinsame seelsorgliche Verantwortung". Lindner erwähnte auch seine Familie mit Ehefrau Josefine und den drei Kindern, "die mir immer treue und verlässliche Unterstützer waren". Kurz ließ Lindner auch seine Arbeit mit vielen freudigen, aber auch schwierigen Momenten Revue passieren. In seinen Predigten habe er immer versucht, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes glaubwürdig zu vermitteln. 21 000 Kilometer habe er in seinem Dienst als Diakon zurückgelegt, resümierte er, wobei er sich dabei stets als "Werbeträger in Sachen Religion und Kirche" gesehen habe. Nun sei er aber älter und auch müder geworden, berichtete er. Und nach reiflicher Überlegung fand er, dass der "richtige Zeitpunkt zu gehen", gekommen sei. "Gerne habe ich den Dienst als Diakon gemacht und ich würde es wieder tun", betonte Georg Lindner.Er möchte der Pfarrgemeinde verbunden bleiben, aber doch mit Gott einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Langer und starker Applaus brandete auf, zum Dank für viele Stunden Seelsorge in der Pfarrei.Pfarrer Christian Schulz beschenkte Lindner mit einem Buch und überreichte dessen Frau Josefine einen Blumenstrauß. Viele gute Worte des Lobes und Dankes hörte Lindner auch anschließend beim Stehempfang im Klostergewölbe, zu dem sehr viele Mitglieder der Pfarrei gekommen waren.